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زعيم كوريا الشمالية يشهد لحظة إطلاق صاروخ باليستي، وبيان ثلاثى يحذر من المخاطر (صور) - أخبار كلمتك

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زعيم كوريا الشمالية يشهد لحظة إطلاق صاروخ باليستي، وبيان ثلاثى يحذر من المخاطر (صور) - أخبار كلمتك

زعيم كوريا الشمالية يشهد لحظة إطلاق صاروخ باليستي، وبيان ثلاثى يحذر من المخاطر (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 08:04 مساءً - أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية واليابان إلى جانب كوريا الجنوبية، مساء اليوم، بيانا مشترك يدين التجربة البالستية الكورية الشمالية.

كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيًا عابرًا للقارات

وكانت كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات لأول مرة منذ نحو عام، اليوم، مما يدل على تقدم محتمل في قدرتها على إطلاق هجمات نووية بعيدة المدى على البر الرئيسي للولايات المتحدة، وفق تحليل لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا، كلمتك
كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا، كلمتك

وحرص زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، على مراقبة الإطلاق، واصفًا إياه بأنه "عمل عسكري مناسب" لإظهار عزم كوريا الشمالية على الرد على تحركات أعدائها التي هددت سلامة الشمال.


زعيم كوريا الشمالية يشيد بالمغامرة العسكرية المختلفة 

وقال كيم جونج أون، إن "المناورات العسكرية المغامرة المختلفة" التي قام بها الأعداء سلطت الضوء على أهمية القدرة النووية لكوريا الشمالية. وأكد أن بلاده لن تتخلى أبدًا عن سياستها في تعزيز قواتها النووية.

كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا، كلمتك
كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا، كلمتك

وقالت كوريا الشمالية: إن تعزيز قدراتها النووية هو خيارها الوحيد للتعامل مع توسع التدريب العسكري بين أمريكا وكوريا الجنوبية، على الرغم من أن واشنطن وسيول أكدتا مرارًا أنهما لا تنويان مهاجمة كوريا الشمالية.

ويقول الخبراء: إن كوريا الشمالية تستخدم تدريبات منافسيها ذريعة لتوسيع ترسانتها النووية لانتزاع التنازلات عندما تستأنف الدبلوماسية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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