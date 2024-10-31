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صحيفة عبرية تكشف تفاصيل مناورة ذكية لحزب الله ضد جيش الاحتلال - أخبار كلمتك

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صحيفة عبرية تكشف تفاصيل مناورة ذكية لحزب الله ضد جيش الاحتلال - أخبار كلمتك

صحيفة عبرية تكشف تفاصيل مناورة ذكية لحزب الله ضد جيش الاحتلال - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 07:47 مساءً - ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، في تقرير لها اليوم الخميس، أن الجيش الإسرائيلي وسع أنشطته في لبنان إلى ما هو أبعد من القطاع التقليدي، مستهدفا جبل لبنان، بعد اكتشاف مناورة ذكية قام بها حزب الله".

حزب الله يقوم بمناورة ذكية ضد جيش الاحتلال 

ونقلت الصحيفة عن ضابط بجيش الاحتلال قوله:"هذه الأهداف معروفة لدينا. منذ بداية الحرب، أصبح جبل لبنان معقلا يستخدمه حزب الله لتلبية احتياجاته، وتتمركز قواته في المنطقة ويخفي أسلحته هناك، وينقلها بين نقاط مختلفة".

وأضاف: "اختيار هذه المنطقة ينبع من سببين: أولا، أن المنطقة أقل تعرضا للهجمات الإسرائيلية، وثانيا، أنها مأهولة بشكل رئيسي بالأقليات مثل الدروز والمارونيين، الذين لا يشاركون في الصراع".

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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