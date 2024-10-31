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أردوغان: المنطقة تتجه نحو اتساع رقعة الحرب بشكل خطير - أخبار كلمتك

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أردوغان: المنطقة تتجه نحو اتساع رقعة الحرب بشكل خطير - أخبار كلمتك

أردوغان: المنطقة تتجه نحو اتساع رقعة الحرب بشكل خطير - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 07:30 مساءً - قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس: إن المنطقة تتجه نحو توسع للحرب بشكل خطير.

أردوغان يحذر من اتساع رقعة التصعيد في المنطقة 

وذكر أردوغان في رده على سؤال خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي في العاصمة أنقرة: “في الوقت الذي قال فيه رئيس الوزراء اللبناني ميقاتي إنهم ينتظرون أو يتوقعون وقفا لإطلاق النار تواصل إسرائيل هجماتها على لبنان”.

أردوغان يعلق على تصريحات أمين عام حزب الله 

وأضاف الرئيس التركي تعليقا على إعلان الزعيم الجديد لحزب الله اللبناني نعيم قاسم "أنهم سيحاربون من أجل لبنان وسيواصلون الحرب"، مشيرا إلى أن "قاسم أظهر تصميما واضحا بأنهم ماضون في الطريق نفسه ولا تغيير في سياستهم".

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أردوغان: إسرائيل تحاول إشعال حرب إقليمية بدعم من الغرب

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أردوغان: الهجوم على شركة الصناعات الجوية يستهدف سلامة بلادنا

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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