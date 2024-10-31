أردوغان: المنطقة تتجه نحو اتساع رقعة الحرب بشكل خطير - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 07:30 مساءً - قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس: إن المنطقة تتجه نحو توسع للحرب بشكل خطير.

أردوغان يحذر من اتساع رقعة التصعيد في المنطقة

وذكر أردوغان في رده على سؤال خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي في العاصمة أنقرة: “في الوقت الذي قال فيه رئيس الوزراء اللبناني ميقاتي إنهم ينتظرون أو يتوقعون وقفا لإطلاق النار تواصل إسرائيل هجماتها على لبنان”.

أردوغان يعلق على تصريحات أمين عام حزب الله

وأضاف الرئيس التركي تعليقا على إعلان الزعيم الجديد لحزب الله اللبناني نعيم قاسم "أنهم سيحاربون من أجل لبنان وسيواصلون الحرب"، مشيرا إلى أن "قاسم أظهر تصميما واضحا بأنهم ماضون في الطريق نفسه ولا تغيير في سياستهم".

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