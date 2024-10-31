اتفاق وقف إطلاق النار فى لبنان، بنود حرجة تناقش بالغرف السرية قبل الإعلان رسميا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 07:01 مساءً - زاد منسوب الحديث خلال الساعات الماضية، عن توقيع اتفاق وشيك لوقف إطلاق النار فى لبنان، بين إسرائيل وحزب الله برعاية أمريكية.

كواليس لقاء نتنياهو مع هوكشتاين وماكجورك

ونقل موقع "اكسيوس" عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين قولهم، أن "رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ناقش مع مبعوثي الرئيس الأمريكى جو بايدن إلى الشرق الأوسط، آموس هوكشتاين، وبريت ماكجورك اتفاقا لوقف إطلاق النار في لبنان، كما ناقش الجهود لاستئناف المفاوضات المتعلقة بقطاع غزة".

من جهة أخرى، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مصادر، إن "مسودة اتفاق وقف إطلاق النار فى لبنان، تسمح لإسرائيل بضرب لبنان خلال فترة انتقالية مدتها شهرين"

وذكرت المصادر للصحيفة الأمريكية، "أننا نرجح معارضة حزب الله وحكومة لبنان لمسودة اتفاق إنهاء الحرب بسبب انتهاكها للسيادة"، مضيفة "وفق المسودة تنسحب إسرائيل بعد أسبوع ثم ينتشر الجيش اللبناني لتفكيك بنية حزب الله".

في وقت سابق، أعلن ديوان نتنياهو أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي أكد للمبعوثين الأمريكيين آموس هوكشتاين وبريت ماكجورك، أن المسألة ليست الاتفاق بل القدرة على تطبيقه"، وذلك بشأن وقف إطلاق النار في لبنان مع استمرار العدوان الإسرائيل.

رسالة أمريكا إلى إسرائيل حول موقف حزب الله من الاتفاق

وكان موقع "أكسيوس" الأمريكى، نقل أيضا عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين، تأكيدهم أن واشنطن وافقت على تقديم رسالة لإسرائيل بشأن اتفاق محتمل مع حزب الله، مشيرين إلى أن "الرسالة تتضمن دعما للعمل العسكري الإسرائيلي في حال انتهاك الاتفاق، والتزام واشنطن بدعم إسرائيل حال وجود تهديد من الحزب".

حزب الله، كلمتك

وبحسب المسؤولين، فإن "الرسالة الأمريكية تنص على تعيين مسؤول لرئاسة آلية مراقبة تطبيق الاتفاق".

أيضا، نقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن وزراء فى حكومة نتنياهو تأكيدهم، أن "مشروع التسوية مع لبنان يمنح الجيش اللبناني صلاحيات مفرطة ويجب نقلها لإسرائيل".

كما نقلت عن مسؤولين إسرائيليين كبار، بأنه "من الممكن التوصل إلى اتفاق خلال الأيام المقبل".

رهن تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بانتخابات الرئاسة الأمريكية

وفى ظل تضارب الأنباء عن التسوية، أشارت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن مسؤول إسرائيلي، قوله، أن "من غير المرجح التوصل إلى اتفاق قبل الانتخابات الأمريكية".

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ويوم أمس الأربعاء، سرب الإعلام العبري بنود مسودة تسوية، فيما نفت هيئة البث الإسرائيلية صحتها وقالت أنها تعود لاتفاق سابق يتعلق بحرب تموز 2006، لكنها ضمن المقترحات المقرر مناقشتها، وشملت المسودة 9 نقاط جاءت كالتالى.

بنود مسربة لاتفاق وقف إطلاق النار فى لبنان

1- تشرف الحكومة اللبنانية على مبيعات الأسلحة، حتى لا تنتهي في يد حزب الله والجماعات المسلحة الأخرى.

2- الجيش اللبناني سيكون القوة المسلحة الوحيدة على الخط "أ" في جنوب لبنان، وسينشر قواته على طول الحدود والمعابر.

3-ستمنح الحكومة اللبنانية الصلاحيات اللازمة لقوى الأمن اللبنانية لتنفيذ القرار 1701 والإشراف على إدخال الأسلحة عبر الحدود اللبنانية.

4-في غضون 60 يوما من توقيع الاتفاق، سيتعين على لبنان نزع سلاح أي مجموعة عسكرية غير رسمية في جنوب لبنان.

5-سيكون الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية الرسمية للحكومة اللبنانية مسؤولين عن فرض تنفيذ الاتفاق على الجانب اللبناني، وسيكون من الممكن أيضا فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية لضمان تنفيذه.

6-سيتعين على إسرائيل سحب قواتها من جنوب لبنان خلال 7 أيام، وسيحل محلها الجيش اللبناني، وستشرف على الانسحاب الولايات المتحدة ودولة أخرى.

7-ستتمتع إسرائيل بحرية العمل في كافة الأراضي اللبنانية في حال خرق الاتفاق.

8-يحق لإسرائيل الدفاع عن نفسها ضد التهديدات الناشئة خارج جنوب لبنان إذا فشلت الحكومة اللبنانية في إحباط التهديد، بما في ذلك إنتاج وتخزين ونقل الأسلحة الثقيلة والصواريخ وغيرها من الأسلحة المتقدمة.

9-هذه الالتزامات لن تحرم إسرائيل ولبنان من حق الدفاع عن نفسيهما إذا لزم الأمر.

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