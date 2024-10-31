نتنياهو يزعم: نغير وجه الشرق الأوسط ولا موعد لنهاية الحرب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 06:56 مساءً - زعم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس قائلا: لا أحدد موعدا لنهاية الحرب لكني أضع أهدافا واضحة للانتصار فيها.

نتنياهو يتعهد بتغيير وجه الشرق الأوسط

وزعم نتنياهو :" نعالج أذرع الأخطبوط ونضرب في الوقت نفسه رأسه في إيران، وهناك ضغط لتحقيق تسوية في لبنان قبل الآوان والواقع أثبت العكس".

نتنياهو: إسرائيل لديها حرية كبيرة للعمل في إيران أكثر من أي وقت مضى

وتابع نتنياهو تبريراته:" نغير وجه الشرق الأوسط لكننا ما زلنا في عين العاصفة، وأمامنا تحديات كبيرة، ولا أقلل من شأن أعدائنا مطلقا، ونقدر بشدة الدعم الأمرسكي، وأقول نعم عندما يكون ذلك ممكنا ولا عند الضرورة".

واستطرد:" توجد لإسرائيل حرية عمل كبيرة في إيران أكثر من أي وقت مضى، المهم في التسوية بلبنان إمكانية تحقيق الأمن والعمل ضد التسلح".

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