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أستاذ علاقات دولية: لا توجد مؤشرات بوقف الحرب على غزة ولبنان - أخبار كلمتك

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أستاذ علاقات دولية: لا توجد مؤشرات بوقف الحرب على غزة ولبنان - أخبار كلمتك

أستاذ علاقات دولية: لا توجد مؤشرات بوقف الحرب على غزة ولبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 06:56 مساءً - الخميس 31/أكتوبر/2024 - 06:40 م 10/31/2024 6:40:36 PM

الحرب على غزة ولبنان،
الحرب على غزة ولبنان، كلمتك

قال الدكتور حسن أحمد، أستاذ العلاقات الدولية: إنّ الواقع الميداني في المنطقة لا ينذر بوقف الحرب على غزة ولبنان، موضحا أنّ الحركة الأخيرة للمبعوث الأمريكي آمون هوكشتاين والقيادة الأمريكية تعد ردا على ترامب أنّه سينهي الحرب في منطقة الشرق الأوسط، وبمثابة جذب لأصوات المسلمين والعرب والناخبين في الولايات المتحدة الأمريكية، والواقع يشير إلى عكس ذلك.

 

شروط المقاومة في غزة ولبنان 

وأضاف «أحمد»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ المقاومة في غزة ولبنان لن تقبل بشروط غير التي حددتها، وهي تنفيذ قرار 1701 وعدم فصل جبهات لبنان عن جبهة غزة وإعادة الإعمار والتعويض وخروج الاحتلال الإسرائيلي، من ثم يتم وقف الهجمة الاستيطانية الحربية على لبنان، مشيرا إلى أنّ هذا هو المحور في أي عملية تفاوضية.

 

هل توجد مؤشرات على وقف الحرب في غزة ولبنان

وتابع: «أتمنى أن تقف الحرب اليوم، لكن لا توجد مؤشرات لذلك، وإمكانيات تطبيقها غير موجودة، كما أنّ الإسرائيلي يعتبر نفسه أنّه قد حقق إنجازات كبيرة ولا يمكن التنازل عنها».


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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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