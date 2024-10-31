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الحكومة الأردنية ترفع سعر البنزين - أخبار كلمتك

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الحكومة الأردنية ترفع سعر البنزين - أخبار كلمتك

الحكومة الأردنية ترفع سعر البنزين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 06:09 مساءً - ذكرت وسائل إعلام أردنية، اليوم الخميس، أن لجنة تسعير المشتقات النفطية قررت رفع سعر البنزين 90 بمقدار (5) فلسات/لتر، وسعر البنزين 95 بمقدار (15) فلسًا/لتر، وسعر الديزل بمقدار (20) فلسًا/لتر.

ارتفاع أسعار البنزين في الأردن 

ووفقا للأسعار الجديدة للشهر المقبل أصبح سعر البنزين أوكتان 90 (865) فلسًا/لتر بدلًا من (860) فلسًا /لتر، وسعر بيع البنزين أوكتان 95 ليصبح (1110) فلسات/لتر بدلًا من (1095) فلسًا/لتر، وسعر بيع الديزل ليصبح (675) فلسًا/لتر بدلًا من (655) فلسًا/لتر، والاستمرار في تثبيت سعر بيع الكاز عند سعر 620 فلسًا/ لتر، والإبقاء على سعر بيع أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كغم) عند سعر 7 دنانير/أسطوانة.

 لجنة تسعير المشتقات النفطية الأردنية

وعقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية الأردنية، اليوم الخميس، اجتماعها الشهري لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محليًا للفترة من (1-30 تشرين ثاني المقبل).

واستعرضت اللجنة الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر تشرين أول الحالي ومقارنتها بمثيلاتها لشهر أيلول الماضي، حيث أظهرت معدلات الأسعار العالمية ارتفاعًا على أسعار البنزين بنوعيه (90 و95) والديزل خلال شهر تشرين أول الحالي.

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حقيقة اختلاط البنزين بالماء في محطات الوقود

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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