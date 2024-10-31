أسعار السكر اليوم الأربعاء في الأسواق - أخبار كلمتك

أسعار السكر اليوم الأربعاء في الأسواق - أخبار كلمتك

أول بوسترات دعائية لفيلم السيرة الذاتية A Complete Unknown - أخبار كلمتك

أول بوسترات دعائية لفيلم السيرة الذاتية A Complete Unknown - أخبار كلمتك

مدافع عربي على رأس المرشحين لتدعيم صفوف ريال مدريد - أخبار كلمتك

مدافع عربي على رأس المرشحين لتدعيم صفوف ريال مدريد - أخبار كلمتك

موعد مباراة الزمالك والنصر الليبي القادمة - أخبار كلمتك

موعد مباراة الزمالك والنصر الليبي القادمة - أخبار كلمتك

تصفيات أمم إفريقيا، موعد مباراة مصر وكاب فيردي والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

تصفيات أمم إفريقيا، موعد مباراة مصر وكاب فيردي والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

نقل المختطفين بسبب رفع هذا العلم الى هذه المدينة - أخبار كلمتك

نقل المختطفين بسبب رفع هذا العلم الى هذه المدينة - أخبار كلمتك

أمريكا تعترف بتعرض بوارجها لهجوم حوثي - أخبار كلمتك

أمريكا تعترف بتعرض بوارجها لهجوم حوثي - أخبار كلمتك

اختفاء الأمطار وسيطرة الشبورة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الأربعاء - أخبار كلمتك

اختفاء الأمطار وسيطرة الشبورة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الأربعاء - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:01 - بث مباشر.. مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الطارئة بشأن تغير المناخ - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:01 - بث مباشر.. مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الطارئة بشأن تغير المناخ - أخبار كلمتك

غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت فجرًا (فيديو) - أخبار كلمتك

غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت فجرًا (فيديو) - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار العالم

إصابات خطيرة في قصف صاروخي من لبنان على حيفا وكريات شمونة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 05:49 مساءً - ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، أن صاروخا سقط عند تقاطع شرقي حيفا، وهناك معلومات أولية عن وقوع إصابة بحالة خطرة.

إصابات في قصف صاروخي على حيفا وكريات شمونة 

وأفاد موقع واللا الإسرائيلي بإصابة شخص جراء سقوط قذيفة على مركبة في منطقة كريوت بخليج حيفا.

ومن جانبها، ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن شخص أصيب بجروح خطيرة جراء القصف على منطقة كريات شمونة.

عمليات حزب الله ضد جيش الاحتلال 

ويواصل حزب الله اللبناني القصف الصاروخي على شمال إسرائيل مستهدفا المدن والمستوطنات، ردا على العدوان الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية.

txt

جيش الاحتلال يزعم استهداف مستودعات ذخيرة ومقرات يستخدمها حزب الله في سوريا

txt

حزب الله يقصف تجمعا لجنود الاحتلال في وطى الخيام بالمدفعية

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

بعد تعيينه مديرا لـ سي آي إيه، أبرز 5 معلومات عن جون راتكليف - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق