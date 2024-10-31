إصابات خطيرة في قصف صاروخي من لبنان على حيفا وكريات شمونة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 05:49 مساءً - ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، أن صاروخا سقط عند تقاطع شرقي حيفا، وهناك معلومات أولية عن وقوع إصابة بحالة خطرة.

إصابات في قصف صاروخي على حيفا وكريات شمونة

وأفاد موقع واللا الإسرائيلي بإصابة شخص جراء سقوط قذيفة على مركبة في منطقة كريوت بخليج حيفا.

ومن جانبها، ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن شخص أصيب بجروح خطيرة جراء القصف على منطقة كريات شمونة.

عمليات حزب الله ضد جيش الاحتلال

ويواصل حزب الله اللبناني القصف الصاروخي على شمال إسرائيل مستهدفا المدن والمستوطنات، ردا على العدوان الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية.

جيش الاحتلال يزعم استهداف مستودعات ذخيرة ومقرات يستخدمها حزب الله في سوريا حزب الله يقصف تجمعا لجنود الاحتلال في وطى الخيام بالمدفعية

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