جيش الاحتلال يزعم استهداف مستودعات ذخيرة ومقرات يستخدمها حزب الله في سوريا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 04:59 مساءً - زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر اليوم الخميس، أنه استهداف مستودعات ذخيرة ومقرات يستخدمها حزب الله في سوريا.

هجوم إسرائيلي على سوريا

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، قال التلفزيون السوري، إن هناك عدوانا إسرائيليا على منطقة القصير في ريف حمص الجنوبي.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات كثيفة على سوريا منذ أحداث 2011، يستهدف بها قدرات الجيش السوري ومطار دمشق.

عدوان إسرائيلي على دمشق

والأسبوع الماضي، أفادت وكالة الأنباء السورية بسماع دوي انفجارات في العاصمة دمشق.

وقال التلفزيون السوري إن "أصوات الانفجارات التي سمعت في العاصمة دمشق ناجمة عن عدوان إسرائيلي".

التلفزيون السوري: عدوان إسرائيلي على منطقة القصير بريف حمص الجنوبي

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