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جيش الاحتلال يزعم استهداف مستودعات ذخيرة ومقرات يستخدمها حزب الله في سوريا - أخبار كلمتك

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جيش الاحتلال يزعم استهداف مستودعات ذخيرة ومقرات يستخدمها حزب الله في سوريا - أخبار كلمتك

جيش الاحتلال يزعم استهداف مستودعات ذخيرة ومقرات يستخدمها حزب الله في سوريا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 04:59 مساءً -  زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر اليوم الخميس، أنه استهداف مستودعات ذخيرة ومقرات يستخدمها حزب الله في سوريا.

 

هجوم إسرائيلي على سوريا 

 وفي وقت سابق من اليوم الخميس، قال التلفزيون السوري، إن هناك عدوانا إسرائيليا على منطقة القصير في ريف حمص الجنوبي.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات كثيفة على سوريا منذ أحداث 2011، يستهدف بها قدرات الجيش السوري ومطار دمشق.

 

عدوان إسرائيلي على دمشق

 والأسبوع الماضي، أفادت وكالة الأنباء السورية بسماع دوي انفجارات في العاصمة دمشق.

وقال التلفزيون السوري إن "أصوات الانفجارات التي سمعت في العاصمة دمشق ناجمة عن عدوان إسرائيلي".

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التلفزيون السوري: عدوان إسرائيلي على منطقة القصير بريف حمص الجنوبي

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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