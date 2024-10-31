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إعلام إسرائيلي: سقوط صواريخ في المناطق الشرقية من خليج حيفا - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 04:59 مساءً - ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، أن عددا من الصواريخ  سقطت في المناطق الشرقية من خليج حيفا.

هجوم صاروخي على حيفا 

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، قال رئيس بلدية المطلة في شمال الأراضي المحتلة (إسرائيل)،: إن 5 أشخاص قتلوا جراء هجوم صاروخي من لبنان.

قتلى في هجوم صاروخي على شمال إسرائيل 

وأضاف رئيس بلدية المطلة لـ"هيئة البث" الإسرائيلية أن من بين القتلى مزارع إسرائيلي و4 عمال أجانب.

وأوضحت سكاي نيوز عربية في لبنان، أن الهجوم أسفر أيضا عن إصابة شخصين بإصابات خطيرة.

وأعلن  الإسعاف الإسرائيلي، في وقت سابق الخميس، عن إصابة 5 أشخاص أحدهم في حالة خطيرة في هجوم تم بصاروخين على المطلة.

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مقتل 5 أشخاص بهجوم صاروخي من لبنان على شمال إسرائيل

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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