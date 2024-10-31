إعلام إسرائيلي: سقوط صواريخ في المناطق الشرقية من خليج حيفا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 04:59 مساءً - ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، أن عددا من الصواريخ سقطت في المناطق الشرقية من خليج حيفا.

هجوم صاروخي على حيفا

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، قال رئيس بلدية المطلة في شمال الأراضي المحتلة (إسرائيل)،: إن 5 أشخاص قتلوا جراء هجوم صاروخي من لبنان.

قتلى في هجوم صاروخي على شمال إسرائيل

وأضاف رئيس بلدية المطلة لـ"هيئة البث" الإسرائيلية أن من بين القتلى مزارع إسرائيلي و4 عمال أجانب.

وأوضحت سكاي نيوز عربية في لبنان، أن الهجوم أسفر أيضا عن إصابة شخصين بإصابات خطيرة.

وأعلن الإسعاف الإسرائيلي، في وقت سابق الخميس، عن إصابة 5 أشخاص أحدهم في حالة خطيرة في هجوم تم بصاروخين على المطلة.

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