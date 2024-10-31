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كتائب القسام تستهدف ناقلة جند إسرائيلية غرب جباليا - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 04:43 مساءً - أعلنت كتائب القسام - الجناح العسكري لحركة حماس- في بيان صادر عنها اليوم الخميس، أن مقاتليها استهدفوا ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة مضادة للدروع، مقابل الدفاع المدني غرب معسكر جباليا شمال قطاع غزة.

عمليات كتائب القسام ضد جيش الاحتلال 

وقالت كتائب القسام في بيانها: "دمرنا دبابة ميركافا صهيونية بعبوتين شديدتي الانفجار غرب جباليا شمالي قطاع غزة".

ومنذ بدء عملياتها العسكرية ضد جيش الاحتلال، حرصت كتائب القسام على توثيق عملياتها ضد قوات الاحتلال وآلياته في مختلف محاور القتال، وظهرت خلال المقاطع المصورة تفاصيل كثيرة عن العمليات التي نفذت ضد قوات الاحتلال.

 

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كتائب القسام تنعى أحد أبرز قادتها في كتيبة طولكرم بعد اغتياله برصاص وحدة إسرائيلية خاصة

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كتائب القسام تستهدف دبابة ميركافا شمال غزة

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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