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ميقاتي: التصعيد الإسرائيلي المستمر لا يبعث على التفاؤل في الفترة القصيرة المقبلة - أخبار كلمتك

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ميقاتي: التصعيد الإسرائيلي المستمر لا يبعث على التفاؤل في الفترة القصيرة المقبلة - أخبار كلمتك

ميقاتي: التصعيد الإسرائيلي المستمر لا يبعث على التفاؤل في الفترة القصيرة المقبلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 03:55 مساءً -  قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الخميس، إن تهديدات دولة الاحتلال للمدنيين لإخلاء مدن بأكملها والنزوح جريمة حرب.

وأضاف ميقاتي: "طلبنا من الهيئات الدبلوماسية تكثيف الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها.. التصعيد الإسرائيلي المستمر لا يبعث على التفاؤل في الفترة القصيرة المقبلة".

وتابع ميقاتي: "هوكستين أبلغنا أنه سيسعى للتوصل إلى حل يوقف إطلاق النار، تمهيدا لبحث سبل تطبيق القرار 1701".

 

حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان

 وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الثلاثاء الماضي، استشهاد 2792 شخصًا وإصابة 12772 آخرين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على البلاد.

 

نقل 1800 جندي مصاب من ميدان المعارك في لبنان وغزة

في السياق ذاته، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن وحدة الإنقاذ الجوية الخاصة 669 عملت منذ بدء الحرب على نقل 1800 جندي مصاب من ميدان المعارك في لبنان وغزة.

وقال الجيش الإسرائيلي: "الوحدة 669 نفذت 1000 طلعة إنقاذ جوية خلال العام.. تم نقل 1600 جندي مصاب من غزة و200 من لبنان".

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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