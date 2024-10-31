أسعار السكر اليوم الأربعاء في الأسواق - أخبار كلمتك

أسعار السكر اليوم الأربعاء في الأسواق - أخبار كلمتك

أول بوسترات دعائية لفيلم السيرة الذاتية A Complete Unknown - أخبار كلمتك

أول بوسترات دعائية لفيلم السيرة الذاتية A Complete Unknown - أخبار كلمتك

مدافع عربي على رأس المرشحين لتدعيم صفوف ريال مدريد - أخبار كلمتك

مدافع عربي على رأس المرشحين لتدعيم صفوف ريال مدريد - أخبار كلمتك

موعد مباراة الزمالك والنصر الليبي القادمة - أخبار كلمتك

موعد مباراة الزمالك والنصر الليبي القادمة - أخبار كلمتك

تصفيات أمم إفريقيا، موعد مباراة مصر وكاب فيردي والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

تصفيات أمم إفريقيا، موعد مباراة مصر وكاب فيردي والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

نقل المختطفين بسبب رفع هذا العلم الى هذه المدينة - أخبار كلمتك

نقل المختطفين بسبب رفع هذا العلم الى هذه المدينة - أخبار كلمتك

أمريكا تعترف بتعرض بوارجها لهجوم حوثي - أخبار كلمتك

أمريكا تعترف بتعرض بوارجها لهجوم حوثي - أخبار كلمتك

اختفاء الأمطار وسيطرة الشبورة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الأربعاء - أخبار كلمتك

اختفاء الأمطار وسيطرة الشبورة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الأربعاء - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:01 - بث مباشر.. مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الطارئة بشأن تغير المناخ - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:01 - بث مباشر.. مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الطارئة بشأن تغير المناخ - أخبار كلمتك

غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت فجرًا (فيديو) - أخبار كلمتك

غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت فجرًا (فيديو) - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار العالم

مقتل 5 أشخاص بهجوم صاروخي من لبنان على شمال إسرائيل - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مقتل 5 أشخاص بهجوم صاروخي من لبنان على شمال إسرائيل - أخبار كلمتك

مقتل 5 أشخاص بهجوم صاروخي من لبنان على شمال إسرائيل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 03:39 مساءً - قال رئيس بلدية المطلة في شمال الأراضي المحتلة (إسرائيل)، اليوم الخميس: إن 5 أشخاص قتلوا جراء هجوم صاروخي من لبنان.

القتلى مزارع إسرائيلي و4 عمال أجانب

وأضاف رئيس بلدية المطلة لـ"هيئة البث" الإسرائيلية أن من بين القتلى مزارع إسرائيلي و4 عمال أجانب.

وأوضحت سكاي نيوز عربية في لبنان، أن الهجوم أسفر أيضا عن إصابة شخصين بإصابات خطيرة.

وأعلن  الإسعاف الإسرائيلي، في وقت سابق الخميس، عن إصابة 5 أشخاص أحدهم في حالة خطيرة في هجوم تم بصاروخين على المطلة.

وذكر موقع 0404 الإسرائيلي، اليوم، أن 5 أشخاص قتلوا ووقعت إصابات خطيرة جراء الصاروخ الذي سقط في المطلة بشمال البلاد.

التعرف على صاروخين عبرا إلى البلاد من لبنان

وقال متحدث باسم جيش الإحتلال الإسرائيلي: "في أعقاب التنبيهات التي تم تفعيلها في المطلة، تم التعرف على صاروخين عبرا إلى البلاد من لبنان وسقطا في منطقة مفتوحة".

وأكد الجيش الإسرائيلي رصد 30 صاروخًا قادمًا من الأراضي اللبنانية باتجاه مناطق الجليل الأوسط والأعلى والغربي شمالي إسرائيل.

وأعلن حزب الله استهداف جنود إسرائيليين جنوب منطقة الخيام وبلدة كرمئيل برشقة صاروخية.

جيش الاحتلال: رصدنا إطلاق 30 صاروخًا من لبنان تجاه شمال إسرائيل

الفصائل العراقية تهاجم أهدافا حيوية في الجولان وشمال إسرائيل بمسيرات

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

بعد تعيينه مديرا لـ سي آي إيه، أبرز 5 معلومات عن جون راتكليف - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق