جيش الاحتلال: رصدنا إطلاق 30 صاروخًا من لبنان تجاه شمال إسرائيل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 02:47 مساءً - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، رصد 30 صاروخًا قادمًا من الأراضي اللبنانية باتجاه مناطق الجليل الأوسط والأعلى والغربي شمالي إسرائيل.

حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الثلاثاء الماضي، استشهاد 2792 شخصًا وإصابة 12772 آخرين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على البلاد.

نقل 1800 جندي مصاب من ميدان المعارك في لبنان وغزة

في السياق ذاته، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن وحدة الإنقاذ الجوية الخاصة 669 عملت منذ بدء الحرب على نقل 1800 جندي مصاب من ميدان المعارك في لبنان وغزة.

وقال الجيش الإسرائيلي: "الوحدة 669 نفذت 1000 طلعة إنقاذ جوية خلال العام.. تم نقل 1600 جندي مصاب من غزة و200 من لبنان".

روسيا تعرب عن استعدادها للمساعدة في إحلال السلام بين لبنان وإسرائيل خسائر فادحة.. جيش الاحتلال ينزف في معارك لبنان وغزة (إنفوجراف)

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.