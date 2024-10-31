قصف مدفعي إسرائيلي عنيف على جنوب مدينة غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 10:35 صباحاً - أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بشن قوات الاحتلال قصفا مدفعيا عنيفا على حيّي الزيتون والصبرة جنوبي مدينة غزة.

العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أمس الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 43163 شهيدًا، إلى جانب 101510 إصابات منذ أحداث السابع من أكتوبر الماضي.

حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة

وقالت الوزارة، في بيان صحفي: "ارتكب الاحتلال الإسرائيلي 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، ووصل منها للمستشفيات 102 شهيد و287 مصابا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية".

وأضافت أنه في "اليوم الـ390 للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 43163 شهيدًا الاحتلال يرتكب 5 مجازر جديدة في غزة خلال 24 ساعة

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