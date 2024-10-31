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الجيش الأمريكي يعلن تصفية 35 "داعشيا" في سوريا - أخبار كلمتك

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الجيش الأمريكي يعلن تصفية 35 "داعشيا" في سوريا - أخبار كلمتك

الجيش الأمريكي يعلن تصفية 35 "داعشيا" في سوريا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 09:41 صباحاً -  أعلنت القيادة المركزية في الجيش الأمريكي، أنها نفذت يوم 28 أكتوبر، ضربات جوية ضد عدة معسكرات لتنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا، أدت إلى مقتل 35 عنصرا في التنظيم.

 

ضربات جوية ضد عدة معسكرات لتنظيم "داعش" في سوريا

 وأكد بيان الجيش الأمريكي أن الضربات استهدفت عدة مواقع تابعة لتنظيم "داعش" في الصحراء السورية طالت قادة بارزين في التنظيم، مشيرا إلى أنه "لا توجد مؤشرات على وقوع ضحايا في صفوف المدنيين".

وبحسب البيان، فإن هذه الضربات "ستؤدي إلى تعطيل قدرة داعش على التخطيط والتنظيم وتنفيذ الهجمات ضد المدنيين وكذلك ضد الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها وشركائها في جميع أنحاء المنطقة وخارجها.

وأكدت القيادة المركزية الامريكية أنها ستواصل بالتعاون مع الحلفاء والشركاء في المنطقة، تدمير قدرات داعش العملياتية بشكل حازم لضمان الهزيمة الدائمة للتنظيم.

 

التواجد الأمريكي في سوريا

ويوجد حوالي 900 جندي أمريكي في سوريا، وفقا للتقارير الرسمية من وزارة الدفاع الأمريكية. تتمركز هذه القوات بشكل أساسي في شمال شرقي سوريا.

ووفقا لتقديرات صادرة عن الجيش الأمريكي في عام 2024، يقدر عدد عناصر تنظيم داعش بنحو 2,500 مقاتل نشط في كل من سوريا والعراق. وعلى الرغم من تراجع قوته منذ ذروة نشاطه، إلا أن التنظيم لا يزال يقوم بهجمات متفرقة، حيث يتركز عدد من عناصره في المناطق النائية ويحاول إعادة تنظيم صفوفه.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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