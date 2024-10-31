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إعلام عبري: تل أبيب تدرس شن هجمة استباقية واسعة ضد إيران - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 09:25 صباحاً - زعمت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن  تل أبيب تدرس شن هجمة استباقية واسعة ضد إيران.

 

وأمس، أفادت وسائل إعلام أمريكية، أن إيران تنوي توجيه رد حاسم ومؤلم على الضربات الإسرائيلية التي استهدفت أراضيها.

 

مصدر يؤكد نية إيران توجيه رد حاسم ومؤلم لإسرائيل

وقال مصدر خاص بشبكة "سي إن إن" الأمريكية،  أن إيران تعتزم توجيه "رد حاسم ومؤلم" على الضربات الإسرائيلية الأخيرة، ورجح تنفيذه قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية المزمع انطلاقها 5 نوفمبر المقبل.

 

 

الحرس الثوري الإيرانى يتوعد بضربات ساحقة على إسرائيل

بدوره، توعد الحرس الثوري الإيراني بشن ضربات ساحقة على إسرائيل ردًّا على الهجوم الأخير الذي تعرضت له مواقع عسكرية إيرانية.

وأعلن مساعد قائد الإيراني لشؤون العمليات، العميد محمد رضا نقدي، يوم الثلاثاء، أن إيران ستوجه ضربات وصفها بـالساحقة للنظام الإسرائيلي في الأيام المقبلة.

وقال نقدي، في كلمة له خلال تجمع في العاصمة طهران: "سيتفاجأ الصهاينة بإجراءات ومبادرات جديدة، وسيتعرضون لهزائم أكبر، وهذه هي نتاج الاختيار الصحيح للقيادة والطريق الصحيح الذي اختاره شعبا لبنان وفلسطين"، بحسب قوله.

سي إن إن: إيران تنوي توجيه ضربة مؤلمة لإسرائيل فى هذا التوقيت

إيران تتوعد إسرائيل برد قاسي على هجوم طهران

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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