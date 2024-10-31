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رئيس الأرجنتين يقيل وزيرة خارجيته لتصويتها ضد العقوبات الأمريكية على كوبا - أخبار كلمتك

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رئيس الأرجنتين يقيل وزيرة خارجيته لتصويتها ضد العقوبات الأمريكية على كوبا - أخبار كلمتك

رئيس الأرجنتين يقيل وزيرة خارجيته لتصويتها ضد العقوبات الأمريكية على كوبا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 08:53 صباحاً - أقال الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي وزيرة خارجيته ديانا موندينو بعد تصويتها أمس الأربعاء في الأمم المتحدة ضد الحظر الأمريكي المفروض على كوبا.

وذكر المتحدث باسم الرئاسة الأرجنتينية مانويل أدروني في منشور على منصة "إكس" أن وزير الخارجية الجديد لجمهورية الأرجنتين هو خيراردو فيرثين، السفير السابق لدى الولايات المتحدة"، وذلك بعيد تبني الأمم المتحدة قرارًا ضد الحظر الأمريكي المفروض على  كوبا بغالبية ساحقة بلغت 187 صوتًا مقابل صوتين (الولايات المتحدة وإسرائيل) وامتناع مولدافيا عن التصويت، وتصويت الأرجنتين ضد الحظر.

وبعد إعلان الإقالة، عمد ميلي الذي انتخب رئيسا في ديسمبر، إلى إعادة نشر تعليق لعضو في البرلمان أعربت فيه عن "افتخارها بحكومة لا تدعم الطغاة أو لا تتواطأ معهم. تعيش كوبا الحرة".

وخيراردو فيرثين، هو رجل أعمال أرجنتيني ونائب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية وترأس اللجنة الأولمبية الأرجنتينية بين عامي 2009 و2021، قبل أن يعينه ميلي سفيرا للأرجنتين لدى الولايات المتحدة.

ومنذ توليه السلطة في ديسمبر 2023، قام ميلي بتغيير السياسة الخارجية لبلاده لتصبح أكثر توافقًا مع مصالح الولايات المتحدة وإسرائيل.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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