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لأول مرة، لوكهيد مارتن تزود اليابان بأحدث الأنظمة البحرية الأمريكية للدفاع الجوي - أخبار كلمتك

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لأول مرة، لوكهيد مارتن تزود اليابان بأحدث الأنظمة البحرية الأمريكية للدفاع الجوي - أخبار كلمتك

لأول مرة، لوكهيد مارتن تزود اليابان بأحدث الأنظمة البحرية الأمريكية للدفاع الجوي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 08:37 صباحاً - قالت شركة لوكهيد مارتن Lockheed Martin إنها قد عقدت صفقة بقيمة 113 مليون دولار لإنتاج أنظمة الحرب الإلكترونية الأمريكية الحديثة وتزويد اليابان بها.


وذلك في إطار برنامج تحديث منظومة SEWIP البرية للحرب الإلكترونية التي تستخدم في سفن السلاح البحري الأمريكي. وهي أول صفقة لبيع مثل هذه المنظومات إلى الخارج.

وجاء في تقرير صحفي للشركة أن "لوكهيد مارتن" تقوم بأول صفقة بيع SEWIP لليابان.

ويشار إلى أن الصفقة عقدتها قيادة السلاح البحري الأمريكي بمبلغ 113 مليون دولار، وتشمل الإنتاج واسع النطاق لأنظمة AN/SLQ-32(V)6 وAN/SLQ-32C(V)6 في إطار برنامج SEWIP. وهي تجمع بين المشتريات للسلاح البحري الأمريكي والحكومة اليابانية.

جاء في التقرير أن الاتفاقية اليابانية الأمريكية تمثل أول اتفاقية بيع دولية لأفضل منظومة حرب إلكترونية بحرية في العالم، مع العلم أن اليابان تعتبر حليفا هاما للولايات المتحدة في غرب المحيط الهادئ. أما وجود SEWIP فيضمن أكثر نظام للاكتشاف والتعرف على الأخطار حداثة يستخدمه السلاح البحري الأمريكي.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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