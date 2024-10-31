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الجيش الإسرائيلي يرصد مسيرات وصافرات الإنذار تدوي في عكا ونهاريا و10 بلدات - أخبار كلمتك

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الجيش الإسرائيلي يرصد مسيرات وصافرات الإنذار تدوي في عكا ونهاريا و10 بلدات - أخبار كلمتك

الجيش الإسرائيلي يرصد مسيرات وصافرات الإنذار تدوي في عكا ونهاريا و10 بلدات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 07:33 صباحاً - أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه رصد هدفًا جويًّا مشبوهًا انطلق من لبنان باتجاه الجليلين الأعلى والغربي شمال إسرائيل فيما دوت صفارات الإنذار في عكا ونهاريًّا و10 بلدات تحذيرًا من مسيرات.


وقال جيش الاحتلال في بيان، إنه "بعد سماع صفارات الإنذار بين الساعة 4:19 و4:26 في منطقتي الجليل الأعلى والجليل الغربي، تم رصد هدف جوي مشبوه يقترب من الأراضي الإسرائيلية من جهة لبنان. ولم يتم رصد أي سقوط أو أضرار أو إصابات".

وفي هذا السياق، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي ينشر جنودًا في نقاط مراقبة على امتداد الحدود مع لبنان لرصد المسيرات والتحذير منها، معتبرة أن المسيرات تشكل تحديًا كبيرًا أمام سلاح الجو لصعوبة رصدها ما استدعى نشر جنود على حدود لبنان.

وبينما لم يصدر حزب الله بيانا في هذا الشأن حتى اللحظة.

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، في بيانات لها فجر اليوم الخميس، أنها هاجمت "هدفًا حيويًّا في شمال إسرائيل، وهدفًا عسكريًّا في جنوب إسرائيل" بالطيران المسير.

وقالت المقاومة الإسلامية في العراق، إن هجماتها تأتي "استمرارا في نهج مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهل فلسطين ولبنان، وردًّا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ"، مؤكدة "استمرار العمليات في دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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