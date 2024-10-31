أصبحت أكثر تفاؤلا، ميقاتي: لبنان وإسرائيل قد يتوصلان إلى هدنة خلال أيام - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 06:45 صباحاً - قال نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، الأربعاء، إنه يأمل في إعلان اتفاق لوقف إطلاق النار مع إسرائيل في غضون أيام، بعد أن نشرت هيئة البث العامة الإسرائيلية (راديو كان) ما قالت إنه مسودة اتفاق تنص على هدنة أولية لمدة 60 يومًا.

وجاء في الوثيقة التي ذكر راديو كان أنها مقترح مسرب كتبته واشنطن أن إسرائيل ستسحب قواتها من لبنان في غضون الأسبوع الأول من هدنة الستين يومًا.

ويتسق هذا إلى حد كبير مع التفاصيل التي أوردتها رويترز في وقت سابق استنادًا إلى مصدرين مطلعين.

وقال ميقاتي إنه لم يكن يعتقد أن التوصل إلى اتفاق ممكن إلا بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي ستجري يوم الثلاثاء المقبل. لكنه قال إنه أصبح أكثر تفاؤلا بعد أن تحدث الأربعاء مع آموس هوكستين المبعوث الأمريكي الخاص إلى لبنان الذي من المقرر أن يزور إسرائيل اليوم الخميس.

آموس هوكستين المبعوث الأمريكي الخاص إلى لبنان

وقال ميقاتي لقناة الجديد التلفزيونية اللبنانية إن هوكستين أوضح خلال الاتصال أنه يمكن التوصل إلى اتفاق قبل نهاية الشهر وقبل الخامس من نوفمبر.

وذكر ميقاتي أنه من المحتمل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في الساعات أو الأيام المقبلة.

وحملت المسودة التي نشرها راديو كان تاريخ السبت، تتضمن التزامات من قبل إسرائيل ولبنان بشأن اتخاذ خطوات من أجل تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 الذي تم تبنيه لإنهاء الحرب في لبنان عام 2006.

وقال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض شون سافيت: "هناك تقارير ومسودات كثيرة متداولة. ولا تعكس المرحلة الراهنة للمفاوضات".

لكن سافيت لم يرد على سؤال حول ما إذا كانت النسخة التي نشرها راديو كان تشكل على الأقل الأساس لمزيد من المفاوضات.

وذكر راديو كان أنه جرى عرض المسودة على قادة إسرائيل. ولم يعلق مسؤولون إسرائيليون بعد.

وفي نفس السياق، أفادت موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأنه تم إحراز "تقدم ملموس" في المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني بشأن وقف إطلاق النار.

وقال مسؤول أمريكي، لم يذكر اسمه، يوم الأربعاء، إن زيارة المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين لبيروت الأسبوع الماضي حققت تقدما باتجاه صفقة، وخصوصا في ما يتعلق باستعداد "حزب الله" للموافقة على صفقة مع إسرائيل بمعزل عن التطورات في قطاع غزة.

وأضاف المسؤول أنه منذ عودة هوكشتاين حققت المشاورات مع إسرائيل ولبنان كليهما تقدما.

وقال: "نحن مستمرون في المناقشات، لكن تقدما كافيا تم إحرازه خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ما يبرر إرسال الرئيس بايدن لهوكشتاين إلى إسرائيل".

وقام هوكشتاين بزيارة إسرائيل يوم الأربعاء برفقة المستشار في البيت الأبيض بريت ماكجورك. وتحدث قبل انتهاء الزيارة مع رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي.

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