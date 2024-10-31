عدوان أمريكي بريطاني جديد على مناطق تابعة للحوثيين في الحديدة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 05:22 صباحاً - أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، تجدد القصف الجوي الأمريكي والبريطاني على مناطق سيطرتها في اليمن، باستهداف محافظة الحديدة الساحلية جنوب البحر الأحمر (غرب اليمن).



وذكر تلفزيون "المسيرة" التابع لجماعة "الحوثي" أن "عدوانًا أمريكيًا بريطانيًا على الحديدة بغارة جوار جامعة الحديدة في مديرية الحوك جنوب مدينة الحديدة".

ولم تشر الجماعة إلى هدف الغارة الجوية، وما إذا خلف القصف خسائر.



ويأتي القصف الجوي بعد أيام من إعلان "الحوثي"، يوم الأحد الماضي، تنفيذ مناورة عسكرية في مناطق سيطرتها بالساحل الغربي لليمن، قالت إنها تحاكي التصدي لهجمات بحرية وبرية معادية، وذلك عقب يومين من اتهام الجماعة لأمريكا بإطلاق تسريبات حول غزو محافظة الحديدة.



ويوم الجمعة الماضي، نفذت مقاتلات أمريكية وبريطانية 6 غارات على مواقع لـ "الحوثي" بينها مزرعة في منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه (جنوب شرقي الحديدة)، حسب ما أفاد حينها مصدر في السلطة المحلية بمحافظة الحديدة.



وكان زعيم "الحوثيينه" عبد الملك الحوثي، قد أعلن في 17 أكتوبر الجاري، ارتفاع عدد السفن المستهدفة المرتبطة بإسرائيل وأمريكا وبريطانيا منذ بدء قوات الجماعة هجماتها في نوفمبر العام الماضي، إلى 196 سفينة، مؤكدًا استمرار الهجمات ومواصلة القصف بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل، إسنادًا للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة و"حزب الله" اللبناني.

وبدأت أمريكا وبريطانيا في 12 يناير الماضي، تنفيذ هجوم واسع على مواقع "الحوثيين" في مدن يمنية عدة، على خلفية هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي التي تقول إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها، قبل أن توسع الجماعة دائرة الاستهداف ليشمل السفن الأمريكية والبريطانية ردًا على الغارات الجوية.

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