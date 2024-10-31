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كوريا الشمالية ترد بـ"صاروخ باليستي" على تهديد واشنطن للزعيم كيم - أخبار كلمتك

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كوريا الشمالية ترد بـ"صاروخ باليستي" على تهديد واشنطن للزعيم كيم - أخبار كلمتك

كوريا الشمالية ترد بـ"صاروخ باليستي" على تهديد واشنطن للزعيم كيم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 03:29 صباحاً - أطلقت كوريا الشمالية اليوم الخميس صاروخًا بالستيًّا غير محدد باتجاه بحر الشرق، وفق ما نقلت وكالة يونهاب للأنباء عن الجيش الكوري الجنوبي.


وجاء الإطلاق بعد ساعات معدودة من دعوة وزيري الدفاع الأمريكي لويد أوستن والكوري الجنوبي كيم يونج-هيون، كوريا الشمالية لسحب قواتها من روسيا، حيث تقول واشنطن إن بيونج يانج نشرت 10 آلاف جندي هناك تحضيرا لعمل عسكري محتمل ضد القوات الأوكرانية.


تهديد أمريكي

وقال نائب السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة روبرت وود الأربعاء إن الجنود الكوريين الشماليين الذين سيشاركون في القتال في أوكرانيا إلى جانب روسيا «سيعودون في أكياس الجثث»، في تحذير وجّهه بالاسم إلى الزعيم كيم جونج أون.

وقال وود في مداخلة أمام مجلس الأمن الدولي «إذا دخل جنود كوريا الشمالية إلى أوكرانيا لدعم روسيا، فسيعودون بالتأكيد في أكياس الجثث».

وأضاف، «لذلك أنصح الزعيم كيم بالتفكير مرتين قبل الانخراط في مثل هذا السلوك المتهور والخطير».


نفي روسي

نفى سفير روسيا لدى الأمم المتحدة الأربعاء صحة تقارير تفيد بتواجد قوات كورية شمالية عند الخطوط الأمامية في الحرب ضد أوكرانيا، واصفا إياها بأنها «أكاذيب مكشوفة».

وقال السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا في مداخلة أمام مجلس الأمن «هذه التصريحات حول تواجد قوات كورية شمالية عند جبهتنا يجب ألا تفاجئ أحدا، لأنها كلها أكاذيب مكشوفة»، متّهما واشنطن ولندن بممارسة «التضليل».

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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