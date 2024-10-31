خبير: الأهداف الإسرائيلية غير المُعلنة لم تكن خفية على الدولة المصرية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 02:56 صباحاً - قال الدكتور طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، إن مصر تسعى لحفظ السلم وتحقيق الاستقرار لعدم توسعة رقعة الصراع وزيادة موجات الاضطراب والعنف، هي بمنزلة العصا الراسخة القوية غير القابلة للكسر، فكل من فيها على قلب رجل واحد حكومة وشعبًا، هذه العصا التي ضربت غنم التطرف.

جهود مصر في المحافل الدولية

وأضاف «البرديسي»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن جهود مصر في كل المحافل مُضنية ومستمرة، أملًا أن يعود العالم والمجتمع الدولي الغربي الفاعل إلى رشده، متابعا: «هذا المجتمع الدولي لا يحرك ساكنًا، يقدم فقط الدعم بالسلاح والذخائر والدعم السياسي والإعلامي وكل صنوف المساندة لـإسرائيل، حتى بات الإسرائيلي يُغالي في هذه الجرائم التي لم تشهد لها الإنسانية».

وقف العدوان الإسرائيلي

وأكد خبير العلاقات الدولية أن الدولة المصرية تقف وتحشد كل الجهود والمبادرات والمقترحات لعودة الاستقرار إلى المنطقة ووقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وفي لبنان، موضحًا أن هناك أهداف إسرائيلية غير مُعلنة، لكن هذه الأهداف لم تكن خفية على الدولة المصرية، إذ نبهت مصر إليها مبكرًا، عندما رفضت التهجير وتصفية القضية، وأكدت أنه يجب تسوية القضية الفلسطينية وفقا للمرجعية الدولية.

أهداف نتنياهو

وأشار إلى أن نتنياهو أعلن أهدافًا غير قابلة للتحقق، مثل القضاء على جماعات المُقاومة، عودة الأسرى الإسرائيليين، وبالتالي صدر نتنياهو أهداف غير واقعية، موضحًا أن المخطط الإسرائيلي الحقيقي هو تصفية القضية من خلال سياسة التجويع والقتل، وجعل أراضي الفلسطينيين غير قابلة للعيش، حتى يضطروا إلى التهجير قسري، لكن الشعب الفلسطيني ثابت ومتمسك بأرضه.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.