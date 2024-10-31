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خبير: الأهداف الإسرائيلية غير المُعلنة لم تكن خفية على الدولة المصرية - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 02:56 صباحاً - قال الدكتور طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، إن مصر تسعى لحفظ السلم وتحقيق الاستقرار لعدم توسعة رقعة الصراع وزيادة موجات الاضطراب والعنف، هي بمنزلة العصا الراسخة القوية غير القابلة للكسر، فكل من فيها على قلب رجل واحد حكومة وشعبًا، هذه العصا التي ضربت غنم التطرف.

 

جهود مصر في المحافل الدولية

وأضاف «البرديسي»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن جهود مصر في كل المحافل مُضنية ومستمرة، أملًا أن يعود العالم والمجتمع الدولي الغربي الفاعل إلى رشده، متابعا: «هذا المجتمع الدولي لا يحرك ساكنًا، يقدم فقط الدعم بالسلاح والذخائر والدعم السياسي والإعلامي وكل صنوف المساندة لـإسرائيل، حتى بات الإسرائيلي يُغالي في هذه الجرائم التي لم تشهد لها الإنسانية».

 

وقف العدوان الإسرائيلي

وأكد خبير العلاقات الدولية أن الدولة المصرية تقف وتحشد كل الجهود والمبادرات والمقترحات لعودة الاستقرار إلى المنطقة ووقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وفي لبنان، موضحًا أن هناك أهداف إسرائيلية غير مُعلنة، لكن هذه الأهداف لم تكن خفية على الدولة المصرية، إذ نبهت مصر إليها مبكرًا، عندما رفضت التهجير وتصفية القضية، وأكدت أنه يجب تسوية القضية الفلسطينية وفقا للمرجعية الدولية.

أهداف نتنياهو

وأشار إلى أن نتنياهو أعلن أهدافًا غير قابلة للتحقق، مثل القضاء على جماعات المُقاومة، عودة الأسرى الإسرائيليين، وبالتالي صدر نتنياهو أهداف غير واقعية، موضحًا أن المخطط الإسرائيلي الحقيقي هو تصفية القضية من خلال سياسة التجويع والقتل، وجعل أراضي الفلسطينيين غير قابلة للعيش، حتى يضطروا إلى التهجير قسري، لكن الشعب الفلسطيني ثابت ومتمسك بأرضه.

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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