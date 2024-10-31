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كتائب القسام تنعى أحد أبرز قادتها في كتيبة طولكرم بعد اغتياله برصاص وحدة إسرائيلية خاصة - أخبار كلمتك

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كتائب القسام تنعى أحد أبرز قادتها في كتيبة طولكرم بعد اغتياله برصاص وحدة إسرائيلية خاصة - أخبار كلمتك

كتائب القسام تنعى أحد أبرز قادتها في كتيبة طولكرم بعد اغتياله برصاص وحدة إسرائيلية خاصة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 02:08 صباحاً - نعت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" أحد أبرز قادة كتيبة طولكرم في الكتائب حسام الملاح، الذي لقي قتل بعملية اغتيال نفذتها قوة إسرائيلية خاصة اقتحمت مخيم طولكرم.

وقالت القسام في بيان: "بأسمى آيات العزة والمجد والثقة بنصر الله القريب، تزف كتائب الشهيد عز الدين القسام إلى أبناء شعبنا وجماهير أمتنا العربية والإسلامية فارسًا من فرسانها الميامين، الشهيد القائد المجاهد الكبير أحد أبرز قادة كتائب القسام كتيبة طولكرم حسام الملاح (من مخيم طولكرم)".

وأشارت "القسام إلى أنه "ارتقى إلى العلا شهيدًا في عملية اغتيال صهيونية جبانة، مساء يوم الأربعاء 2024/10/30، على أرض مخيم طولكرم الصمود والآباء، إثر تسلل وحدة المستعربين التابعة للعدو محيط مخيم طولكرم في مدينة طولكرم".

حسام الملاح، كلمتك

وشددت "كتائب القسام" على أنها "وهي تقدم خيرة قادتها وأبنائها شهداء فداء لديننا الحنيف ووطننا الطاهر، لتؤكد أن هذه الدماء الزكية العزيزة سترسم طريق الحرية والكرامة لشعبنا في كل ربوع فلسطين المباركة".

كما أعلنت "القسام" تمكن "مجاهديها في محافظات جنين وطولكرم وطوباس من إيقاع العدو في كمائن محكمة وتكبيده خسائر فادحة ومحققة في صفوف قواته خلال عدوانه الغاشم على شمال ضفتنا الأبية، وهو ما ستكشف تفاصيله في قادم الأيام بإذن الله تعالى".

وقال رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم طولكرم فيصل سلامة لوكالة "وفا"، إن "وحدة خاصة من جيش الاحتلال أعدمت الشاب ملاح من مسافة صفر بعدة رصاصات اخترقت جسده، أثناء تواجده في سوبر ماركت في شارع الخدمات القريب من مدخل المخيم".

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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