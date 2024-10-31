اتاخد غدر، جيش الاحتلال يعلن اغتيال حسام الملاح القيادي بكتائب القسام في طولكرم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 01:36 صباحاً - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتيال حسام الملاح القيادي بكتائب القسام في مخيم طولكرم.

ومن جانبها أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد الشاب حسام بسام يوسف ملاح (30 عامًا)، برصاص القوة الخاصة في مخيم طولكرم.

وقال رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم طولكرم فيصل سلامة، إن وحدة خاصة من جيش الاحتلال أعدمت الشاب ملاح من مسافة صفر بعدة رصاصات اخترقت جسده، أثناء تواجده في سوبر ماركت في شارع الخدمات القريب من مدخل المخيم.

وأضاف أن القوة الخاصة تسللت الى المخيم بمركبة تكسي عمومي ومركبة "تندر" تحمل عددا من الخرفان خلفها، مشيرا إلى أن القوة انسحبت فور اغتيالها الشاب ملاح.

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