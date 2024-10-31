كلنا نبكي معكم، حصيلة خسائر فيضانات إسبانيا المدمرة (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 12:30 صباحاً - قالت تقارير إعلامية فى المملكة الإسبانية، أن الفيضانات المفاجئة في إسبانيا أسفرت عن مقتل 85 شخصًا على الأقل في جنوب شرق البلاد.

وأشارت إلى أن فرق الإنقاذ لا تزال تعمل من أجل العثور على المفقودين.

مياه الفيضانات فى إسبانيا تتسبب في انهيار الجسور

وأظهرت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، مياه الفيضانات التي تسببت في فوضى ببعض المناطق وانهيار لعدد من الجسور وانجراف سيارات عبر الشوارع.

وأفادت صحيفة “الباييس” الإسبانية بمضرع أكثر من 85 شخصًا جراء الفيضانات في فالنسيا، بينما أكد حاكم كاستيلا لامانشا وفاة شخصين، وذلك في تصريحات أدلى بها لوكالة الأنباء الفرنسية فرانسبرس.

عائلات إسبانية تعاني انقطاع الكهرباء

وأِشارت تقارير إلى أن حوالي 155,000 أسرة تعاني من انقطاع الكهرباء في فالنسيا، وفقًا لإحدى شركات الكهرباء في المنطقة. كما أعلنت شركة السكك الحديد "أديف" إلغاء رحلات القطارات السريعة بين فالنسيا ومدريد والرحلات بين فالنسيا وبرشلونة.

ويعاني الإسبانيون في أغلب أنحاء البلاد من هطول أمطار غزيرة وعواصف ثلجية.

كما أصدرت السلطات، تحذيرات للمواطنين في مختلف أنحاء إسبانيا من المعلومات غير الصحيحة التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ونشر مجلس مدينة مانيسيس على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" تغريدة أشار خلالها إلى أن، المعلومات الصحيحة عن الأوضاع الحالية في البلاد يمكن الحصول عليها عبر القنوات الرسمية فقط.

ملك إسبانيا يوجه خطاب للشعب

ووجه ملك إسبانيا الملك فيليب السادس خطابًا إلى الشعب أعرب فيه عن "صدمته وقلقه" حيال الفيضانات المفاجئة.

كما تحدث عن الدمار الهائل الذي حل بالبنى التحتية، مؤكدًا أنه لا يزال هناك صعوبة في الوصول إلى بعض المناطق.

وقال الملك فيليب : "نود، أنا والملكة، أن نرسل تعازينا إلى الأسر المتضررة الذين فقدوا أعزاءهم وأولئك الذين لا يعلمون حتى الآن ماذا حدث لذويهم"، وهو ما جاء في مؤتمر صحفي انعقد في هذا الشأن.



كما شدد رئيس وزراء إسبانيا بترو سانشيز، في حديث متلفز، على ضرورة أن يتوخى الإسبانيون الحذر، مؤكدًا لسكان المناطق المتضررة من الفيضانات: "لن نترككم".

كما تعهد بإعادة بناء البينة التحتية التي طالها الدمار جراء هذه الكارثة الطبيعية، مضيفًا: "إلى أولئك الذين لا يزالون يبحثون عن ذويهم، إسبانيا كلها تبكي معكم".

وتتوقع وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية أن تتراجع حدة الأمطار الغزيرة، لكن "المناطق الساحلية ستظل في حالة تأهب جوي. وتتجه العاصفة شمالًا وسط تحذيرات إلى شمال شرق كتالونيا".

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