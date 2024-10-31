سي إن إن: إيران تنوي توجيه ضربة مؤلمة لإسرائيل فى هذا التوقيت - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 12:09 صباحاً - أفادت وسائل إعلام أمريكية، مساء اليوم، أن إيران تنوي توجيه رد حاسم ومؤلم على الضربات الإسرائيلية التي استهدفت أراضيها.

مصدر يؤكد نية إيران توجيه رد حاسم ومؤلم لإسرائيل

وقال مصدر خاص بشبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن إيران تعتزم توجيه "رد حاسم ومؤلم" على الضربات الإسرائيلية الأخيرة، ورجح تنفيذه قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية المزمع انطلاقها 5 نوفمبر المقبل.

الحرس الثوري الإيرانى يتوعد بضربات ساحقة على إسرائيل

توعد الحرس الثوري الإيراني بشن ضربات ساحقة على إسرائيل ردًا على الهجوم الأخير الذي تعرضت له مواقع عسكرية إيرانية.

وأعلن مساعد قائد الإيراني لشؤون العمليات، العميد محمد رضا نقدي، اليوم الثلاثاء، أن إيران ستوجه ضربات وصفها بـالساحقة للنظام الإسرائيلي في الأيام المقبلة.

وقال نقدي، في كلمة له خلال تجمع في العاصمة طهران، "سيتفاجأ الصهاينة بإجراءات ومبادرات جديدة، وسيتعرضون لهزائم أكبر، وهذه هي نتاج الاختيار الصحيح للقيادة والطريق الصحيح الذي اختاره شعبا لبنان وفلسطين"، بحسب قوله.

إيران تعلن مقتل إرهابي إسرائيلي واعتقال اثنين آخرين إيران: الهجوم الإسرائيلي لم يؤثر في عملية إنتاج الصواريخ، وردنا قادم

ونقدم لكم من خلال موقع "كلمتك"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.