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سي إن إن: إيران تنوي توجيه ضربة مؤلمة لإسرائيل فى هذا التوقيت - أخبار كلمتك

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سي إن إن: إيران تنوي توجيه ضربة مؤلمة لإسرائيل فى هذا التوقيت - أخبار كلمتك

سي إن إن: إيران تنوي توجيه ضربة مؤلمة لإسرائيل فى هذا التوقيت - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 12:09 صباحاً - أفادت وسائل إعلام أمريكية، مساء اليوم، أن إيران تنوي توجيه رد حاسم ومؤلم على الضربات الإسرائيلية التي استهدفت أراضيها.

 

مصدر يؤكد نية إيران توجيه رد حاسم ومؤلم لإسرائيل

وقال مصدر خاص بشبكة "سي إن إن" الأمريكية،  أن إيران تعتزم توجيه "رد حاسم ومؤلم" على الضربات الإسرائيلية الأخيرة، ورجح تنفيذه قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية المزمع انطلاقها 5 نوفمبر المقبل.

 

الحرس الثوري الإيرانى يتوعد بضربات ساحقة على إسرائيل

توعد الحرس الثوري الإيراني بشن ضربات ساحقة على إسرائيل ردًا على الهجوم الأخير الذي تعرضت له مواقع عسكرية إيرانية.

وأعلن مساعد قائد  الإيراني لشؤون العمليات، العميد محمد رضا نقدي، اليوم الثلاثاء، أن إيران ستوجه ضربات وصفها بـالساحقة للنظام الإسرائيلي في الأيام المقبلة.

وقال نقدي، في كلمة له خلال تجمع في العاصمة طهران، "سيتفاجأ الصهاينة بإجراءات ومبادرات جديدة، وسيتعرضون لهزائم أكبر، وهذه هي نتاج الاختيار الصحيح للقيادة والطريق الصحيح الذي اختاره شعبا لبنان وفلسطين"، بحسب قوله.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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