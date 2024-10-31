9 شروط لوقف إطلاق النار خلال أيام، إعلام عبري يكشف حقيقة مسودة التسوية مع لبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 12:09 صباحاً - قالت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية، مساء اليوم، نقلًا عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله: إن مسودة التسوية مع لبنان التي تسربت في وقت سابق الأربعاء، قديمة وغير ذات صلة وهي ضمن ما تجري مناقشته.

مسود التسوية لوقف إطلاق النار مع لبنان

وكانت هيئة البث الإسرائيلية، نشرت في وقت سابق من اليوم الأربعاء، ما قالت إنها مسودة اتفاق يقوده المبعوث الأمريكي آموس هوكستين، لوقف إطلاق النار في لبنان.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إنه من المنتظر أن يتم إنجاز هذا الاتفاق خلال الأيام المقبلة، حيث من المرتقب أن تعلن الإدارة الأمريكية عنه قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 5 نوفمبر المقبل.

وأوضحت هيئة البث أنه "من المقرر أن يزور هوكستين إسرائيل الخميس لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل الاتفاق"، وكشفت نقلًا عن مسؤولين إسرائيليين كبار أن "فرص نجاح المشروع كبيرة على المستوى السياسي".

وأهم النقاط الرئيسة في مسودة التسوية الاتفاق بين إسرائيل ولبنان، تشمل النقاط التالية.

1- تشرف الحكومة اللبنانية على مبيعات الأسلحة، حتى لا تنتهي في يد حزب الله والجماعات المسلحة الأخرى.

2- الجيش اللبناني سيكون القوة المسلحة الوحيدة على الخط "أ" في جنوب لبنان، وسينشر قواته على طول الحدود والمعابر.

3-ستمنح الحكومة اللبنانية الصلاحيات اللازمة لقوى الأمن اللبنانية لتنفيذ القرار 1701 والإشراف على إدخال الأسلحة عبر الحدود اللبنانية.

4-في غضون 60 يوما من توقيع الاتفاق، سيتعين على لبنان نزع سلاح أي مجموعة عسكرية غير رسمية في جنوب لبنان.

5-سيكون الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية الرسمية للحكومة اللبنانية مسؤولين عن فرض تنفيذ الاتفاق على الجانب اللبناني، وسيكون من الممكن أيضا فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية لضمان تنفيذه.

6-سيتعين على إسرائيل سحب قواتها من جنوب لبنان خلال 7 أيام، وسيحل محلها الجيش اللبناني، وستشرف على الانسحاب الولايات المتحدة ودولة أخرى.

7-ستتمتع إسرائيل بحرية العمل في كافة الأراضي اللبنانية في حال خرق الاتفاق.

8-يحق لإسرائيل الدفاع عن نفسها ضد التهديدات الناشئة خارج جنوب لبنان إذا فشلت الحكومة اللبنانية في إحباط التهديد، بما في ذلك إنتاج وتخزين ونقل الأسلحة الثقيلة والصواريخ وغيرها من الأسلحة المتقدمة.

9-هذه الالتزامات لن تحرم إسرائيل ولبنان من حق الدفاع عن نفسيهما إذا لزم الأمر.

ميقاتي يأمل فى إعلان وقف إطلاق النار خلال الساعات المقبلة

وكان رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، قال، إن المبعوث الأمريكى أبلغه أنه متوجه إلى إسرائيل وأنه يأمل وقف إطلاق النار في الساعات المقبلة.

وأضاف نجيب ميقاتي، أن شروطهم هي تطبيق القرار 1701 ونشر الجيش اللبناني في الجنوب وتعزيز وجوده هناك، مؤكدا أنهم على استعداد لذلك.

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