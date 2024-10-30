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واشنطن وبكين تناقشان شائعات وجود قوات كورية شمالية في روسيا - أخبار كلمتك

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واشنطن وبكين تناقشان شائعات وجود قوات كورية شمالية في روسيا - أخبار كلمتك

واشنطن وبكين تناقشان شائعات وجود قوات كورية شمالية في روسيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 11:17 مساءً - أعلنت الخارجية الأمريكية عن مناقشة الولايات المتحدة بشكل مباشر مع الصين الشائعات حول وجود وتدريب قوات كورية شمالية في روسيا.

وخلال مؤتمر صحفي دوري للصحفيين، أجاب رئيس الخدمة الصحفية بوزارة الخارجية ماثيو ميلر، عن سؤال حول صمت بكين بشأن مزاعم وجود أفراد عسكريين كوريين شماليين في روسيا.

العلاقة العسكرية المتعمقة بين روسيا وكوريا 

وقال ميلر: "لقد تواصلنا مباشرة مع مسؤولي الحكومة الصينية للتعبير بوضوح عن مخاوفنا بشأن العلاقة العسكرية المتعمقة بين روسيا وكوريا الديمقراطية، ولتوضيح أننا نعتقد أن هذا يجب أن يكون مصدر قلق للصين، وكذلك الدول الأخرى في المنطقة، وفيما يتعلق بردود أفعالهم، سأتركهم يتحدثون عن أنفسهم".

مشاورات بمشاركة السفارة الصينية في واشنطن

وسئل ممثل وزارة الخارجية عما إذا كان الحديث يدور عن مشاورات بمشاركة السفارة الصينية في واشنطن. وأجاب: "لن أتحدث عن طبيعة هذا الاتصال، لكنني سأخبركم أننا أجرينا محادثات مكثفة للغاية مع الحكومة الصينية".

وصرح مرة أخرى أن الشائعات حول وجود قوات كورية شمالية في الاتحاد الروسي "تشكل مصدر قلق بالغ" للولايات المتحدة.

وعلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مؤتمر صحفي عقب قمة بريكس في قازان، على "صور الأقمار الصناعية" التي نشرتها سيول، والتي يُزعم أنها تشير إلى وجود أفراد عسكريين من كوريا الديمقراطية في روسيا. 

ووصف الرئيس الروسي صور الأقمار الصناعية بأنها "أمر خطير"، لكنه أشار إلى أن قوات الناتو شاركت منذ فترة طويلة بشكل مباشر في الصراع الأوكراني. 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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