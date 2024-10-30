إيران تعلن مقتل إرهابي إسرائيلي واعتقال اثنين آخرين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 11:01 مساءً - أعلن جهاز الاستخبارات في إيران، اليوم الأربعاء، عن مقتل إرهابي إسرائيلي، فيما اعتقل اثنان آخران، حسبما ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني، في سياق تزايد التوتر بين البلدين.

إيران تقتل ارهابي إسرائيل

وقال التلفزيون الرسمي إن "جهاز الاستخبارات قتل أحد الأعضاء الرئيسيين في مجموعة إرهابية انفصالية تابعة للنظام الصهيوني واعتقلت اثنين من رفاقه"، مضيفا أنه تم ضبط أسلحة معهم، وجرت العملية التي لم يتم الكشف عن تاريخها في غرب إيران.

خطط لدخول ايران لإثارة الشغب

وخلال السنوات الماضية، أعلنت إيران مرارا اعتقال عملاء تقول السلطات إنهم يعملون لحساب أجهزة استخبارات دول أجنبية، من ضمنها إسرائيل.

وأوضح التلفزيون أن الثلاثة خططوا لدخول إيران من إقليم كردستان العراق لإثارة أعمال شغب، من دون تقديم أي تفاصيل.

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