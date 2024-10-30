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إيران تعلن مقتل إرهابي إسرائيلي واعتقال اثنين آخرين - أخبار كلمتك

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إيران تعلن مقتل إرهابي إسرائيلي واعتقال اثنين آخرين - أخبار كلمتك

إيران تعلن مقتل إرهابي إسرائيلي واعتقال اثنين آخرين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 11:01 مساءً - أعلن جهاز الاستخبارات في إيران،  اليوم الأربعاء،  عن مقتل إرهابي إسرائيلي، فيما اعتقل اثنان آخران، حسبما ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني، في سياق تزايد التوتر بين البلدين.

إيران تقتل ارهابي إسرائيل

وقال التلفزيون الرسمي إن "جهاز الاستخبارات قتل أحد الأعضاء الرئيسيين في مجموعة إرهابية انفصالية تابعة للنظام الصهيوني واعتقلت اثنين من رفاقه"، مضيفا أنه تم ضبط أسلحة معهم، وجرت العملية التي لم يتم الكشف عن تاريخها في غرب إيران.

خطط لدخول ايران لإثارة الشغب 

وخلال السنوات الماضية، أعلنت إيران مرارا اعتقال عملاء تقول السلطات إنهم يعملون لحساب أجهزة استخبارات دول أجنبية، من ضمنها إسرائيل.

 وأوضح التلفزيون أن الثلاثة خططوا لدخول إيران من إقليم كردستان العراق لإثارة أعمال شغب، من دون تقديم أي تفاصيل.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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