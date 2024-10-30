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القسام وحزب الله يستهدفان بلدات إسرائيلية وعدد من الأفراد برشقات صاروخية - أخبار كلمتك

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القسام وحزب الله يستهدفان بلدات إسرائيلية وعدد من الأفراد برشقات صاروخية - أخبار كلمتك

القسام وحزب الله يستهدفان بلدات إسرائيلية وعدد من الأفراد برشقات صاروخية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 10:08 مساءً - أعلن حزب الله، اليوم الأربعاء، استهداف بلدات في شمال إسرائيل برشقات صاروخية، وذلك حسبما أفادت شبكة “سكاي  نيوز”.

 وفي سياق أخر  أعلنت "كتائب القسام" في بيان لها اليوم الأربعاء، تفجير ناقلة جند ودبابة "ميركافا 3" إسرائيلية بعبوة  شواظ.

وجاء في البيان: "بعد عودتهم من خطوط القتال، كما أكد مجاهدونا تفجير ناقلة جند صهيونية بعبوة  شواظ  واستهداف دبابة  ميركافا3  صهيونية بعبوة شواظ.

وأضاف: "فور وصول طاقم الصيانة تم استهدافهم بعبوة مضادة للأفراد وإيقاعهم بين قتيل وجريح في مشروع بيت لاهيا شمال القطاع".

ولليوم الخامس والعشرين يستمر جيش الاحتلال الإسرائيلي في عمليته العسكرية على محافظة شمال قطاع غزة، وتحديدا في جباليا ومخيمها حيث يستمر في قصف المدنيين ونسف منازلهم ويمنع دخول المساعدات والغذاء والماء والدواء والوقود.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف عمارة سكنية مؤلفة من 5 طوابق في مشروع بيت لاهيا شمال القطاع ما أدى إلى  استشهاد 93 فلسطينيا وفقدان أكثر من 40 وإصابة العشرات وفق ما أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع.
 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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