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البيت الأبيض: مدير CIA يزور القاهرة غدا الخميس - أخبار كلمتك

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البيت الأبيض: مدير CIA يزور القاهرة غدا الخميس - أخبار كلمتك

البيت الأبيض: مدير CIA يزور القاهرة غدا الخميس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 09:52 مساءً - أعلن  البيت الأبيض، مساء اليوم الأربعاء، أن مدير سي.آي.إيه وليام بيرنز من المقرر أن يزور القاهرة غدا الخميس، وذلك حسبما أفادت شبكة وقناة “سكاي نيوز” عربية.

كما أبدى البيت الأبيض انزعاجه إزاء أي تشريع إسرائيلي قد يفضي إلى إغلاق وكالة الأونروا على الأراضي الفلسطينية.
 

مدير سي.آي.إيه يزور مصر غدًا 

وذكرت تقارير أن رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وليام بيرنز سيتوجه إلى القاهرة هذا الأسبوع لإجراء محادثات بشأن اتفاق محتمل لإطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة.

ونقلت هيئة الإذاعة الإسرائيلية العامة “كان” عن مصدر مطلع على المحادثات تأكيده أن بيرنز سيتوجه إلى مصر غدًا.

 وكان رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية قد التقى في الدوحة يوم الأحد مع رئيس الموساد ديفيد برنياع ورئيس الوزراء القطري محمد آل ثاني.

 

مناقشة القضايا الرئيسية في المنطقة 

وبعد اجتماع الأحد، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن "الجانبين ناقشا إطارا موحدا جديدا يدمج المقترحات السابقة ويأخذ في الاعتبار أيضا القضايا الرئيسية والتطورات الأخيرة في المنطقة".

وأضاف أن "المناقشات بين الوسطاء وحماس ستستمر في الأيام المقبلة من أجل تقييم جدوى المحادثات والجهود المستمرة لدفع الاتفاق إلى الأمام".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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