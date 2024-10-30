ما علاقة ذلك بمصر؟ سر تمديد التقديم للهجرة العشوائية إلى أمريكا يومين إضافيين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 09:20 مساءً - في خطوة غير متوقعة، أعلنت السلطات الأمريكية تمديد فترة التقديم لبرنامج الهجرة العشوائية “اللوتري” لعام 2025، ليصبح الموعد النهائي في 7 نوفمبر 2024 بدلًا من 5 نوفمبر.

وأثار هذا القرار اهتمامًا واسعًا، لا سيما بين المتقدمين إلى اللوتري من مصر، مما دفع البعض لطرح تساؤلات حول أسباب التمديد وعلاقته بمصر، وسط شائعات تدعي أن هذا التمديد مرتبط باحتمالية استبعاد القاهرة من البرنامج في المستقبل، كما حدث مع دول أخرى مثل المكسيك والصين.

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ما هو برنامج الهجرة العشوائية؟

برنامج الهجرة العشوائية هو نظام أمريكي يهدف إلى تنويع المهاجرين من خلال منح 55,000 تأشيرة إقامة دائمة (جرين كارد) سنويًا لأشخاص من دول ذات نسب هجرة منخفضة إلى الولايات المتحدة. يتم اختيار المتقدمين بشكل عشوائي عبر نظام الحاسوب، ويُعد هذا البرنامج فرصة كبيرة لمواطني الدول المؤهلة، ومن ضمنهم المصريون، للحصول على الإقامة الدائمة والعيش في الولايات المتحدة. تتطلب عملية التقديم الالتزام بعدة شروط مثل الحصول على مؤهل دراسي لا يقل عن الثانوية العامة أو خبرة عملية في مهنة مؤهلة، إلى جانب تقديم صورة شخصية بمواصفات محددة.

سبب تمديد فترة التقديم هذا العام:

جاء قرار تمديد فترة التقديم بسبب مشاكل تقنية تتعلق بتغيير التوقيت الشتوي، مما أثر على وصول بعض المتقدمين إلى الموقع الرسمي في أوقات معينة، وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن التمديد ليومين إضافيين يهدف لضمان إتاحة الفرصة لجميع المتقدمين من الدول المؤهلة، ولم تذكر الوزارة أي علاقة بين هذا التمديد وأي دولة محددة، بما في ذلك مصر.

هل يؤثر التمديد على فرص المصريين؟

على الرغم من الشائعات التي انتشرت حول أن التمديد مرتبط بمصر وأنها قد تُستبعد قريبًا من البرنامج، فطبقًا لوزارة الخارجية الأمريكية فإن هذه المعلومات لا تستند إلى حقائق. الاستبعاد من البرنامج يتم عادةً للدول التي تجاوز عدد مهاجريها إلى أمريكا نسبة محددة، وهذا ما حدث مع دول كالمكسيك والصين ونيجيريا. حاليًا، لم يُصدر أي إعلان رسمي يشير إلى أن مصر تقترب من هذا الحد، لذا لا يوجد ما يؤكد صحة هذه الشائعات. ما زالت مصر ضمن الدول المؤهلة، ويُعد التمديد فرصة إضافية للمصريين لإكمال وتدقيق طلباتهم .

كيفية التقديم:

للتقديم، يتعين على الراغبين زيارة الموقع الرسمي للهجرة العشوائية بالضغط هنا وملء نموذج إلكتروني يحتوي على البيانات الشخصية، مثل الاسم وتاريخ الميلاد والجنس والعنوان. كما يجب إرفاق صورة شخصية مطابقة للمواصفات المطلوبة، والتي تشمل خلفية بيضاء وأبعاد 600×600 بكسل. يمكن للمتقدمين أيضًا إضافة بيانات الزوج/الزوجة والأبناء القصر. عند الانتهاء، يتم إرسال الطلب ويحصل المتقدم على رقم تأكيد يجب الاحتفاظ به لاستخدامه لاحقًا في التحقق من النتيجة في مايو 2025. يُذكر أن التقديم مجاني، ويجب على المتقدمين الالتزام بعملية واحدة فقط للتسجيل لضمان عدم استبعادهم من البرنامج.

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