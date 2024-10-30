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تصريح مستفز من خارجية أمريكا بشأن ضرب إسرائيل لأهداف لبنانية - أخبار كلمتك

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تصريح مستفز من خارجية أمريكا بشأن ضرب إسرائيل لأهداف لبنانية - أخبار كلمتك

تصريح مستفز من خارجية أمريكا بشأن ضرب إسرائيل لأهداف لبنانية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 09:20 مساءً - أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء اليوم الأربعاء، عن دعمها لإسرائيل في ضرب أهداف لحزب الله في لبنان.

 الخارجية الأمريكية تدعم ضرب إسرائيل للبنان

وقالت الخارجية الأمريكية: ندعم حق إسرائيل في ضرب أهداف مشروعة لحزب الله في لبنان، وذلك حسبما أفادت شبكة وقناة “سكاي نيوز” عربية.

وأضافت الخارجية الأمريكية أن وضع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة لا يزال عند مستوى غير مقبول.

وقبل وقت سابق زعم  جيش الاحتلال أنه استهدف  نائب قائد "وحدة الرضوان" في "حزب الله" اللبناني مصطفى أحمد شحادي بغارة على مدينة النبطية جنوبي لبنان.

 

الاحتلال يزعم القضاء على نائب قائد وحدة الرضوان 
 

وقال جيش الاحتلال  في بيان له  “هاجمت مقاتلات تابعة لسلاح الجو وبتوجيه استخباراتي من هيئة الاستخبارات العسكرية وسلاح الجو في منطقة النبطية  مصطفى أحمد شحادي الذي شغل منصب نائب قائد قوة الرضوان في حزب الله” مدعيا أن مصطفى أحمد شحادي يروج لمخططات ضد دولة إسرائيل  وأن هذه العملية تشكل ضربةً أخرى لقدرات قوة الرضوان ضد  جيش  الاحتلال.

 من هو مسئول عمليات قوة الرضوان 

وكان شحادي مسؤولا عن عمليات قوة الرضوان خلال فترة القتال في سوريا بين عامي 2012-2017، بالإضافة إلى إدارته الفعلية لمخططات قتال الوحدة في جنوب لبنان".

ومنذ التصعيد العسكري بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني، يعلن الاحتلال  الإسرائيلي عن اغتيال عدد  من قياديي "الرضوان"  .

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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