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25 شخصية و400 شركة، واشنطن توسع قائمة عقوباتها على موسكو - أخبار كلمتك

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25 شخصية و400 شركة، واشنطن توسع قائمة عقوباتها على موسكو - أخبار كلمتك

25 شخصية و400 شركة، واشنطن توسع قائمة عقوباتها على موسكو - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 08:45 مساءً - أعلنت الولايات المتحدة أنها وسعت قائمة العقوبات ضد روسيا لتشمل خمسة نواب لوزير الدفاع الروسي وأكثر من 25 شخصية من جنسيات مختلفة وحوالي 400 شركة من دول متعددة.


وشملت العقوبات ووفقا لوزارة الخزانة الأمريكية على الشخصيات والكيانات القانونية الروسية وفق الآتي:

أبرز الشخصيات التي فرضت واشنطن عقوبات عليهم

 

1- فيكتور جوريميكين، نائب وزير الدفاع الروسي، رئيس المديرية العسكرية والسياسية الرئيسية للقوات المسلحة الروسية.

2- آنا تسيفيليفا، نائبة وزير الدفاع، ورئيسة مؤسسة المدافعين عن الوطن.

3- ألكسندر فومين نائب وزير وزارة الدفاع.

4- أندريه بوليجا، نائب وزير الدفاع.

5- بافل فرادكوف نائب وزير الدفاع.

6- كيريل ليبا، المدير العام لمؤسسة "ترانسماش هولدينغ".

7- معهد موسكو للطيران.

8-شركة "كورديانت" لتصنيع الإطارات.

9- شركة "تشيب آند ديب".

10- المؤسسة العلمية والصناعية "زفيزدا".

11- شركتان تنتميان إلى هيكل "روساتوم".

12- شركة "أوليانوفسك" ذات المسؤولية المحدودة "أفتودوم".

وشملت العقوبات أيضا، 20 مواطنا روسيا بالإضافة إلى مواطنين صينيين وأربعة مواطنين أتراك ومواطنين هنديين ومواطنين سويسريين ومواطن يوناني ومواطن تشيلي.

وقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات ضد أكثر من 350 كيانا، لا سيما من روسيا والصين والإمارات العربية المتحدة وتركيا وسويسرا والهند وأوزبكستان.

وبحسب وزارة الخزانة الأمريكية، فإن هذه العقوبات تستهدف المجمع الصناعي العسكري الروسي و"شبكة عالمية" من الشركات التي يُزعم أنها تقوم بالتحايل على العقوبات المفروضة على روسيا.

 الشركات المستهدفة بالعقوبات 


وفقا للقوائم الجديدة للعقوبات المنشورة على موقع وزارة الخزانة الأمريكية، تم فرض عقوبات على عشر شركات إماراتية، كما أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية أكثر من 50 شركة من جمهورية الصين الشعبية في قائمة العقوبات بذريعة علاقاتها مع روسيا.

وتم تسجيل الشركات الخاضعة للعقوبات في كل من البر الرئيسي للصين ومنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة.

وتُركز هذه الشركات، التي أُدرجت في قائمة العقوبات، بشكل أساسي على مجالات التكنولوجيا الإلكترونية، والهندسة الميكانيكية، والخدمات اللوجستية.

 ويعني الإدراج في قائمة العقوبات تجميد الأصول في الولايات المتحدة ومنع المواطنين الأمريكيين والشركات الأمريكية من التعامل مع أعضائها.

ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير 2022، أقدمت دول غربية عديدة بقيادة الولايات المتحدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري إلى نظام كييف.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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