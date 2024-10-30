مصر تدين الهجوم الإرهابى على قاعدة عسكرية فى تشاد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 07:54 مساءً - دانت مصر الهجوم الإرهابى الذى وقع على قاعدة عسكرية تشادية، واقعة بجزيرة "بركرم" بولاية بحيرة تشاد، وأسفرت عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

مصر تدين الهجوم الإرهابى على قاعدة عسكرية فى تشاد

كما عبرت مصر عن كامل تضامنها وتعازيها للحكومة والشعب التشادى الشقيق وأسر الضحايا فى هذا الظرف الأليم، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

قاعدة عسكرية تشادية، كلمتك

وتؤكد مصر إدانتها لكافة الأعمال الإرهابية التى تهدد أمن واستقرار منطقة الساحل، وفق بيان وزارة الخارجية.

بوكو حرام تهاجم قاعدة عسكرية فى تشاد على حدود نيجيريا

لقي أكثر من أربعين جنديا حتفهم في تشاد إثر هجوم نفذه إرهابيون من جماعة بوكو حرام، ليل الأحد الإثنين، على قاعدة عسكرية في منطقة بحيرة تشاد الحدودية مع نيجيريا.

وجاء في بيان للرئاسة التشادية وقتها، أن الرئيس محمد إدريس ديبي أطلق عملية لتعقب منفذي الهجوم.

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