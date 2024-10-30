الرياضة - 03:41 - ترامب يكشف عن منصب إيلون ماسك في إدارته الجديدة - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:41 - ترامب يكشف عن منصب إيلون ماسك في إدارته الجديدة - أخبار كلمتك

البوستر الأول لفيلم الست بطولة منى زكي - أخبار كلمتك

البوستر الأول لفيلم الست بطولة منى زكي - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء في تصفيات كأس الأمم الإفريقية - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء في تصفيات كأس الأمم الإفريقية - أخبار كلمتك

ترامب يعين إيلون ماسك وزيرا لوزارة "كفاءة الحكومة" الأمريكية - أخبار كلمتك

ترامب يعين إيلون ماسك وزيرا لوزارة "كفاءة الحكومة" الأمريكية - أخبار كلمتك

زادت للضعف، معلومات الوزراء تكشف قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

زادت للضعف، معلومات الوزراء تكشف قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

ترامب يعين مقدم البرامج في قناة "فوكس نيوز" بيت هيجسيث وزيرا للدفاع - أخبار كلمتك

ترامب يعين مقدم البرامج في قناة "فوكس نيوز" بيت هيجسيث وزيرا للدفاع - أخبار كلمتك

انفجار هائل في مصنع بولاية كنتاكي وإصابة 11 عاملا على الأقل (فيديو) - أخبار كلمتك

انفجار هائل في مصنع بولاية كنتاكي وإصابة 11 عاملا على الأقل (فيديو) - أخبار كلمتك

بعد تعيينه مديرا لـ سي آي إيه، أبرز 5 معلومات عن جون راتكليف - أخبار كلمتك

بعد تعيينه مديرا لـ سي آي إيه، أبرز 5 معلومات عن جون راتكليف - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - شريف الشعشاعي يكشف عن مفاجأة فى دوره بمسلسل «وتر حساس» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - شريف الشعشاعي يكشف عن مفاجأة فى دوره بمسلسل «وتر حساس» - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:50 - خالد الغندور يكشف حقيقة الإصابة المزمنة لـ أشرف داري مدافع الأهلي - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:50 - خالد الغندور يكشف حقيقة الإصابة المزمنة لـ أشرف داري مدافع الأهلي - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار العالم

سرب من المسيرات يستهدف شمال إسرائيل وصافرات الإنذار تدوي في حيفا ونهاريا - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
سرب من المسيرات يستهدف شمال إسرائيل وصافرات الإنذار تدوي في حيفا ونهاريا - أخبار كلمتك

سرب من المسيرات يستهدف شمال إسرائيل وصافرات الإنذار تدوي في حيفا ونهاريا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 07:54 مساءً - أفادت تقارير إخبارية  في لبنان بأن سربا من الطائرات المسيرة أطلق من جنوب البلاد باتجاه أهداف عسكرية في نهاريا وحيفا.

 

سرب من المسيرات يستهدف شمال إسرائيل 
 

ودوت  صافرات الإنذار دون توقف في نهاريا وعكا وحيفا بينما استنفر سلاح الجو الإسرائيلي وسط أنباء عن اختراق عدد من المسيرات لأراضي البلاد.

وسقط صاروخ اعتراضي إسرائيلي بالقرب من نهاريا بعد فشله بالانطلاق نحو الهدف.

 

 طائرات بدون طيار تحلق فوق حيفا

وكتبت صحيفة "يسرائيل هيوم": حوالي خمس طائرات بدون طيار تحلق في السماء الشمالية لأكثر من 20 دقيقة، أن المسيرات تتخطى الدفاعات الجوية وتتخطى حيفا إلى جنوب حيفا.

وأوضحت صحيفة "معاريف" العبرية أن 5 طائرات تشارك في محاولة اعتراض المسيرات القادمة من لبنان.

وأعلن  جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان له عن نجاح التصدي لمسيرة وهدفين جويين آخرين في سماء البلاد.

txt

اخلوا مساكنكم، تحذير عاجل من جيش الاحتلال لسكان بعلبك

txt

تداعيات قرار الاحتلال الإسرائيلي بحظر الأونروا.. مخاوف في لبنان والأردن من انهيار المنظمة.. وتجنيس الفلسطينيين وإنهاء حق العودة «أبرز المخاطر»

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

ترامب يعين مقدم البرامج في قناة "فوكس نيوز" بيت هيجسيث وزيرا للدفاع - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق