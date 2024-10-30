سرب من المسيرات يستهدف شمال إسرائيل وصافرات الإنذار تدوي في حيفا ونهاريا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 07:54 مساءً - أفادت تقارير إخبارية في لبنان بأن سربا من الطائرات المسيرة أطلق من جنوب البلاد باتجاه أهداف عسكرية في نهاريا وحيفا.

سرب من المسيرات يستهدف شمال إسرائيل



ودوت صافرات الإنذار دون توقف في نهاريا وعكا وحيفا بينما استنفر سلاح الجو الإسرائيلي وسط أنباء عن اختراق عدد من المسيرات لأراضي البلاد.

وسقط صاروخ اعتراضي إسرائيلي بالقرب من نهاريا بعد فشله بالانطلاق نحو الهدف.

طائرات بدون طيار تحلق فوق حيفا

وكتبت صحيفة "يسرائيل هيوم": حوالي خمس طائرات بدون طيار تحلق في السماء الشمالية لأكثر من 20 دقيقة، أن المسيرات تتخطى الدفاعات الجوية وتتخطى حيفا إلى جنوب حيفا.

وأوضحت صحيفة "معاريف" العبرية أن 5 طائرات تشارك في محاولة اعتراض المسيرات القادمة من لبنان.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان له عن نجاح التصدي لمسيرة وهدفين جويين آخرين في سماء البلاد.

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