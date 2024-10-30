مجلس الأمن الدولي يحذر من أي محاولة لتفكيك الأونروا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 07:04 مساءً - أعرب مجلس الأمن الدولي، عن قلقه من قرار إسرائيل، حظر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، مؤكدًا أن الوكالة لا تزال الأساس لكل الاستجابة الإنسانية في غزة.

مجلس الأمن الدولي يحذر من أي محاولات لتفكيك الأونروا

وشدد مجلس الأمن الدولي، في بيان، اليوم الأربعاء، على أنه لا توجد منظمة يمكنها أن تحل محل الأونروا في خدمة الفلسطينيين، وحذر "بقوة"، من أي محاولات لتفكيك أو تقليل عمليات الأونروا وتقويضها.

وحض مجلس الأمن، الحكومة الإسرائيلية على الحفاظ على الالتزامات الدولية، وطالب كل الأطراف بتمكين الأونروا من تنفيذ مهامها.

كما دعا إلى اتخاذ الخطوات الضرورية لدخول وتسهيل وصول المساعدات إلى المدنيين في غزة.

اسرائيل تقر قانونًا يحظر عمل وكالة الأونروا

وأقرت إسرائيل، الاثنين الماضي، قانونًا يحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا) داخل إسرائيل، في خطوة يمكن أن تؤثر على عمل الوكالة في قطاع غزة الذي تعصف به الحرب.

وزعم أعضاء الكنيست الذين أعدوا هذا القانون أن بعض موظفي الأونروا شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر 2023 على جنوب إسرائيل وأن بعضهم أعضاء في حركة "حماس" الفلسطينية.

وأثار التشريع قلق الأمم المتحدة وبعض حلفاء إسرائيل من القوى الغربية التي تخشى من أن يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل في غزة.

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