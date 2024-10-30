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بعد استهداف غرفة نتنياهو بمسيرة، نعيم قاسم: نجا هذه المرة وأجله لم يحن بعد - أخبار كلمتك

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بعد استهداف غرفة نتنياهو بمسيرة، نعيم قاسم: نجا هذه المرة وأجله لم يحن بعد - أخبار كلمتك

بعد استهداف غرفة نتنياهو بمسيرة، نعيم قاسم: نجا هذه المرة وأجله لم يحن بعد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 05:31 مساءً - قال الشيخ نعيم قاسم، الأمين العام لحزب الله اللبنانى، المقاومون على الجبهات الأمامية زاخرون بالإيمان والشجاعة وهم استشهاديون ولا أحد يمكنه التقدم عليهم.

 

ننتظر الالتحام والمواجهات تتركز على الحافة الأمامية 

وأضاف فى أول كلمة له عقب انتخابه أمينًا عامًا لحزب الله اللبنانى خلفًا لـ حسن نصر الله: الشيخ قاسم " كما قال سيدنا "نحن ننتظر الالتحام" والمواجهات تتركز على الحافة الأمامية والعدو خائف وهو يُغيّر تصريحاته وأهدافه ".

وركز الأمين العام الجديد للحزب على أن كل الإمكانات المطلوبة موجودة لدى المقاومين على الجبهات وهم صامدون وقادرون، مشيرًا إلى غرفة عمليات المقاومة وثّقت خسائر العدو وهي فقط على الحافة الأمامية ومقاومتنا أسطورية وهي مدرسة أجيال الحرية.

ونوه إلى أن الاحتلال اعترف بعجزه أمام صواريخ حزب الله والطائرات المُسيّرة وهي تضرب ضمن برنامج ميداني مدروس.

 

نصب المنصات على الرغم من الغارات الجوية المتواصلة

وأشار إلى أن قدرة المقاومة على نصب المنصات على الرغم من الغارات الجوية المتواصلة هي استثنائية ونحن نقاتل بشرف.

وأوضح أن  حزب الله يستهدف القواعد والعسكر أمّا هم فيستهدفون الإنسان والبشر والحجر ويريدون إيلامنا، منوهًا إلى العدو أن يعلم أنّ قصفه لقرانا ومدننا لن يجعلنا نتراجع والمقاومة قوية وهي تمكنت من إيصال مُسيّرة إلى غرفة نتنياهو.

وركز الشيخ قاسم على أن نتنياهو نجا هذه المرة "وربما أجَله لم يحن بعد" 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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