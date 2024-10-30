أمين حزب الله: لا نقاتل نيابة عن أحد ومشروعنا حماية الأرض والدفاع عن بلدنا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 05:15 مساءً - قال الشيخ نعيم قاسم، أمين عام حزب الله اللبنانى إنه "لا أحد يقاتل نيابةً عنا ونحن لا نقاتل نيابةً عن أحد ومشروعنا هو حماية الأرض والدفاع عن بلدنا".

إيران تدعمنا ولا تريد شيئًا منّا

وأضاف فى أول كلمة له عقب انتخابه أمينًا عامًا لحزب الله اللبنانى خلفًا لـ حسن نصر الله أن إيران تدعمنا ولا تريد شيئًا منّا ونحن نرحب بأي دولة عربية وإسلامية تريد دعمنا في مواجهة "إسرائيل".

وأشار إلى أن إيران تدرك الثمن الذي تدفعه بسبب دعمها للمقاومة وهي أعطتها عبر الشهيد الفريق سليماني ما لم يعطه أحد.

نقاتل على أرضنا ونحرر أرضنا المحتلة

واستطرد: لا نقاتل نيابة عن أحد ولا لصالح أي مشروع ولا يزال هناك قيادات في الصف الأول بالحزب.

وشدد قائلًا: نقاتل على أرضنا ونحرر أرضنا المحتلة ولا أحد يطلب منا شيئًا ولا يلزمنا بشيء.

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