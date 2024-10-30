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نعيم قاسم: المنطقة تواجه مشروعا كبيرا وحربا عالمية ضد المقاومة - أخبار كلمتك

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نعيم قاسم: المنطقة تواجه مشروعا كبيرا وحربا عالمية ضد المقاومة - أخبار كلمتك

نعيم قاسم: المنطقة تواجه مشروعا كبيرا وحربا عالمية ضد المقاومة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 04:57 مساءً - قال الشيخ نعيم قاسم، الأمين العام لحزب الله اللبنانى، إن انفجارات البيجر وأجهزة اللاسلكي أصابت 4 آلاف لبناني بينهم مقاتلون ومدنيون.

 

 إسرائيل لم تكن ملتزمة بالقرار الأممي 1701

وأكد فى أول كلمة له عقب انتخابه أمينًا عامًا لحزب الله اللبنانى خلفًا للراحل حسن نصر الله: إسرائيل لم تكن ملتزمة بالقرار الأممي 1701 ومساعي الاحتلال تجاه لبنان واضحة.

وأضاف: بالمقاومة نعطل المشروع الإسرائيلي أما بالانتظار فنخسر كل شيء.

وركز على أن المنطقة تواجه مشروعًا كبيرًا وهي حرب لا تقتصر على لبنان وغزة بل هي حرب عالمية ضد المقاومة.

العدوان استخدام كل الوحشية والإبادة

وشدد على أن “يتم استخدام كل الوحشية والإبادة في هذا العدوان من أجل تمرير المشروع ويجب علينا المواجهة وعدم الاكتفاء بالفرجة”.

ونوه إلى أن هذه المواجهة ستكشف أن القيم الغربية هي شعارات كاذبة وقد سقطت أمام الانحياز للمتوحش.

وتابع: “صمود المقاومة الأسطوري في غزة ولبنان ملحمة العزة وهي ستصنع مستقبل أجيالنا”.

نعيم قاسم: عطلنا المشروع الإسرائيلي لتغيير الشرق الأوسط

نعيم قاسم: برنامج عملي يرتكز على تنفيذ خطة الحرب التي وضعها نصر الله

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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