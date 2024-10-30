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نعيم قاسم يكشف تفاصيل مشروع حزب الله بعد خلافته لـ نصر الله - أخبار كلمتك

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نعيم قاسم يكشف تفاصيل مشروع حزب الله بعد خلافته لـ نصر الله - أخبار كلمتك

نعيم قاسم يكشف تفاصيل مشروع حزب الله بعد خلافته لـ نصر الله - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 04:57 مساءً -  قال  الشيخ نعيم قاسم، الأمين العام لحزب الله اللبنانى، "مشروعنا حماية لبنان ومساندة الفلسطينيين وأن يكون بلدنا مستقلا".

 

نعيم قاسم: لا نريد حربا لكننا جاهزون لها

 وأضاف فى أول كلمه له عقب انتخابه أمينًا عامًا لحزب الله اللبنانى خلفًا لـ حسن نصر الله:  “قلنا مرارا إننا لا نريد حربا لكننا جاهزون إذا فرضت علينا وسنواجهها بكل قوة وثبات وسننتصر فيها”.

وأكد أن الاحتلال يرتكب الجرائم بحق الفلسطينيين في غزة ويقتل الأطفال الأبرياء ونؤكد ضرورة مواجهته.

وإستطرد: نقاتل على أرضنا ونحرر أرضنا المحتلة ولا أحد يطلب منا شيئًا ولا يلزمنا بشيء. 

 

 نرحب بأي دولة عربية وإسلامية تريد دعمنا 

وشدد على إيران تدعم لبنان ولا تريد شيئًا منها قائلًا "نحن نرحب بأي دولة عربية وإسلامية تريد دعمنا في مواجهة "إسرائيل".

وقال الشيخ قاسم: إن إيران تدرك الثمن الذي تدفعه بسبب دعمها للمقاومة وهي أعطتها عبر الشهيد الفريق سليماني ما لم يعطه أحد.

نعيم قاسم: عطلنا المشروع الإسرائيلي لتغيير الشرق الأوسط

نعيم قاسم: برنامج عملي يرتكز على تنفيذ خطة الحرب التي وضعها نصر الله

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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