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ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 43163 شهيدًا - أخبار كلمتك

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ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 43163 شهيدًا - أخبار كلمتك

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 43163 شهيدًا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 04:41 مساءً -  أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 43163  شهيدًا، إلى جانب 101510 إصابات منذ أحداث السابع من أكتوبر الماضي.

حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة 

وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم: "ارتكب الاحتلال الإسرائيلي 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، ووصل منها للمستشفيات 102 شهيد و287 مصابا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية".

وأضافت أنه في "اليوم الـ390 للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

استشهاد 13 فلسطيني بقصف إسرائيلي  

واليوم الأربعاء، استشهد  8 فلسطينيين وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين في حي السلاطين شمال غربي قطاع غزة، و5 آخرين، إضافة إلى 15 جريحا بقصف إسرائيلي في محيط عيادة الشيخ رضوان، غربي مدينة غزة.

يأتي ذلك في وقت شهد فيه مخيم جباليا وبلدة بيت لاهيا قصفا اسرائيليًا عنيفًا استهدف عددًا كبيرًا من المنازل وأوقع عشرات الضحايا والمصابين والمفقودين وسط مناشدات كثيرة من الأهالي لإنقاذهم في ظل توقف عمل خدمات الإسعاف والدفاع المدني بسبب العملية العسكرية الإسرائيلية المستمر للأسبوع الرابع على التوالي.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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