نعيم قاسم: عطلنا المشروع الإسرائيلي لتغيير الشرق الأوسط - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 04:41 مساءً - قال الشيخ نعيم قاسم، الأمين العام لحزب الله اللبنانى، إنه ستكون أمامنا تضحيات كثيرة ولكن النصر سيكون حليفنا في النهاية.

نعيم قاسم: دعم غزة ومساندتها أمر واجب

وأضاف فى أول كلمة له عقب انتخابه أمينًا عامًا لحزب الله اللبنانى خلفًا لـ حسن نصر الله: “دعم غزة ومساندتها أمر واجب وضروري لمواجهة خطر إسرائيل على المنطقة كلها”.

وكشف أن الإحتلال الإسرائيلي يعتدي يوميا على لبنان ونفذ 39 ألف خرق جوي وبحري.

نعيم قاسم: عطلنا المشروع الإسرائيلي

وأشار إلى أن وزير الحرب الإسرائيلي اعتبر لبنان طريقا لتغيير الشرق الأوسط لكننا تصدينا للاحتلال بجبهة مساندة وعطلنا المشروع الإسرائيلي.

نعيم قاسم: برنامج عملي يرتكز على تنفيذ خطة الحرب التي وضعها نصر الله العمامة البيضاء تعود لقيادة حزب الله بعد 33 عامًا.. نعيم قاسم ثاني أمين عام يرتديها بعد الطفيلي.. صاحبها يطلق عليه الشيخ وليس السيد.. وهذا هو الفرق بينها وبين عمامة نصر الله السوداء (صور)

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