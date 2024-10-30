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وزير الخارجية السعودي: هذا شرطنا لإقامة علاقة مع إسرائيل - أخبار كلمتك

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وزير الخارجية السعودي: هذا شرطنا لإقامة علاقة مع إسرائيل - أخبار كلمتك

وزير الخارجية السعودي: هذا شرطنا لإقامة علاقة مع إسرائيل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 04:41 مساءً - أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الأربعاء، دعم المملكة للقضية الفلسطينية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في قطاع غزة.

 

 جلسات التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين

جاء ذلك على هامش جلسات التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين، في العاصمة السعودية الرياض.

وأكد الأمير فيصل بن فرحان التزام السعودية بحل الدولتين، لافتا إلى أن هدف اجتماع الرياض هو العمل على ذلك،  وأن أمن المنطقة مرتبط بشكل رئيسي بحل الدولتين.

وأضاف وزير الخارجية السعودي أن إقامة دولة فلسطينية  شرط أساسي لإقامة علاقة مع إسرائيل.

وشدد على رفض السعودية الابادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في شمال قطاع غزة.

 

 اجتماع رفيع المستوى للتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين 

وتستضيف الرياض، يومَي الأربعاء والخميس، اجتماعًا رفيع المستوى للتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين يضم دبلوماسيين ومبعوثين من عدة دول ومنظمات إقليمية ودولية، وذلك لتقديم جدول زمني محدد لبناء وتنفيذ الدولة الفلسطينية وحل الدولتين على طريق السلام الدائم والشامل في الشرق الأوسط.

وكانت السعودية قد أعلنت في سبتمبر الماضي، باسم الدول العربية والإسلامية والشركاء الأوروبيين، إطلاق "التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين"، وذلك خلال الاجتماع الوزاري بشأن القضية الفلسطينية وجهود السلام، على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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