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نعيم قاسم: برنامج عملي يرتكز على تنفيذ خطة الحرب التي وضعها نصر الله - أخبار كلمتك

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نعيم قاسم: برنامج عملي يرتكز على تنفيذ خطة الحرب التي وضعها نصر الله - أخبار كلمتك

نعيم قاسم: برنامج عملي يرتكز على تنفيذ خطة الحرب التي وضعها نصر الله - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 04:41 مساءً -  قال الشيخ نعيم قاسم، الأمين العام لحزب الله اللبنانى، إنه ستكون أمامنا تضحيات كثيرة ولكن النصر سيكون حليفنا في النهاية.

 

انتخاب أمين عام لحزب الله اللبنانى خلفًا لـ حسن نصر الله

 وأضاف فى أول كلمه له عقب انتخابه أمينًا عامًا لحزب الله اللبنانى خلفًا لـ حسن نصر الله: “ برنامج عملي يرتكز على تنفيذ خطة الحرب التي وضعها نصر الله مع قيادة المقاومة. أشكر حزب الله على تحميلي هذه المسؤولية وهي حمل ثقيل ودليل ثقة وسنحمل الأمانة ”.

وأضاف:  للسيد نصر الله نقول: "كنا ننتظر إطلالتك لتعبئنا بالنصر" وستبقى راية المقاومة منصورة وبشير النصر.

 

المقاومة لفلسطين وأحرار العالم 

 وأوضح أن الشهيد القائد يحيى السنوار أيقونة البطولة والمقاومة لفلسطين وأحرار العالم وأخاف العدو في سجنه وحريته وسيبقى كذلك.

وقال “ القائد السيد هاشم صفي الدين أحد ابرز من اتكأ عليهم سيدنا الشهيد حسن نصر الله.. لقد خسرناه وهو ربح”.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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