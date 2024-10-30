نعيم قاسم: برنامج عملي يرتكز على تنفيذ خطة الحرب التي وضعها نصر الله - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 04:41 مساءً - قال الشيخ نعيم قاسم، الأمين العام لحزب الله اللبنانى، إنه ستكون أمامنا تضحيات كثيرة ولكن النصر سيكون حليفنا في النهاية.

انتخاب أمين عام لحزب الله اللبنانى خلفًا لـ حسن نصر الله

وأضاف فى أول كلمه له عقب انتخابه أمينًا عامًا لحزب الله اللبنانى خلفًا لـ حسن نصر الله: “ برنامج عملي يرتكز على تنفيذ خطة الحرب التي وضعها نصر الله مع قيادة المقاومة. أشكر حزب الله على تحميلي هذه المسؤولية وهي حمل ثقيل ودليل ثقة وسنحمل الأمانة ”.

وأضاف: للسيد نصر الله نقول: "كنا ننتظر إطلالتك لتعبئنا بالنصر" وستبقى راية المقاومة منصورة وبشير النصر.

المقاومة لفلسطين وأحرار العالم

وأوضح أن الشهيد القائد يحيى السنوار أيقونة البطولة والمقاومة لفلسطين وأحرار العالم وأخاف العدو في سجنه وحريته وسيبقى كذلك.

وقال “ القائد السيد هاشم صفي الدين أحد ابرز من اتكأ عليهم سيدنا الشهيد حسن نصر الله.. لقد خسرناه وهو ربح”.

أول تعليق من إيران على انتخاب نعيم قاسم أمينا عاما لحزب الله العد التنازلي بدأ، منشور جديد لوزير الدفاع الإسرائيلي يمهد لاغتيال الشيخ نعيم قاسم

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.