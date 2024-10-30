الرياضة - 03:41 - ترامب يكشف عن منصب إيلون ماسك في إدارته الجديدة - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:41 - ترامب يكشف عن منصب إيلون ماسك في إدارته الجديدة - أخبار كلمتك

البوستر الأول لفيلم الست بطولة منى زكي - أخبار كلمتك

البوستر الأول لفيلم الست بطولة منى زكي - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء في تصفيات كأس الأمم الإفريقية - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء في تصفيات كأس الأمم الإفريقية - أخبار كلمتك

ترامب يعين إيلون ماسك وزيرا لوزارة "كفاءة الحكومة" الأمريكية - أخبار كلمتك

ترامب يعين إيلون ماسك وزيرا لوزارة "كفاءة الحكومة" الأمريكية - أخبار كلمتك

زادت للضعف، معلومات الوزراء تكشف قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

زادت للضعف، معلومات الوزراء تكشف قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

ترامب يعين مقدم البرامج في قناة "فوكس نيوز" بيت هيجسيث وزيرا للدفاع - أخبار كلمتك

ترامب يعين مقدم البرامج في قناة "فوكس نيوز" بيت هيجسيث وزيرا للدفاع - أخبار كلمتك

انفجار هائل في مصنع بولاية كنتاكي وإصابة 11 عاملا على الأقل (فيديو) - أخبار كلمتك

انفجار هائل في مصنع بولاية كنتاكي وإصابة 11 عاملا على الأقل (فيديو) - أخبار كلمتك

بعد تعيينه مديرا لـ سي آي إيه، أبرز 5 معلومات عن جون راتكليف - أخبار كلمتك

بعد تعيينه مديرا لـ سي آي إيه، أبرز 5 معلومات عن جون راتكليف - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - شريف الشعشاعي يكشف عن مفاجأة فى دوره بمسلسل «وتر حساس» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - شريف الشعشاعي يكشف عن مفاجأة فى دوره بمسلسل «وتر حساس» - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:50 - خالد الغندور يكشف حقيقة الإصابة المزمنة لـ أشرف داري مدافع الأهلي - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:50 - خالد الغندور يكشف حقيقة الإصابة المزمنة لـ أشرف داري مدافع الأهلي - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار العالم

أبرزها مصر، روسيا تكشف عن زيادة ضخمة في حجم تجارتها غير النفطية مع بعض الدول - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
أبرزها مصر، روسيا تكشف عن زيادة ضخمة في حجم تجارتها غير النفطية مع بعض الدول - أخبار كلمتك

أبرزها مصر، روسيا تكشف عن زيادة ضخمة في حجم تجارتها غير النفطية مع بعض الدول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 04:11 مساءً -  كشف نائب عمدة مدينة موسكو للنقل والصناعة، مكسيم ليكسوتوف عن زيادة ضخمة في حجم تجارة موسكو غير النفطية مع مصر والهند.

 

دول "بريكس" تشكل حوالي 22% من هيكل صادرات موسكو 

 وأكد ليكسوتوف أن دول "بريكس" تشكل حوالي 22% من هيكل صادرات موسكو غير النفطية إلى الدول الصديقة.

وأضاف ليكسوتوف: "أن المدينة تعمل بشكل نشط على دعم الصادرات الصناعية ومساعدة الشركات في موسكو في العثور على شركاء جدد في الأسواق الخارجية، وذلك بناءً على توجيهات عمدة موسكو سيرغي سوبانين. وقد شهدت حركة التجارة بين موسكو ومصر زيادة بنحو 50% خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، كما ارتفعت التجارة المتبادلة بين موسكو والهند بنسبة 33%. وتساهم دول "بريكس" بما نسبته حوالي 22% من صادرات موسكو غير النفطية إلى الدول الصديقة".

أبرز مستوردي المنتجات غير النفطية

وتعد الصين أبرز مستوردي المنتجات غير النفطية من موسكو خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، وتستحوذ على نحو 32% من إجمالي الصادرات إلى دول "بريكس"، تليها مصر بحصة تصل إلى 23% والهند بنسبة 16%. بينما تمثل الصادرات إلى البرازيل والسعودية حوالي 12% و10% على التوالي من إجمالي الصادرات غير النفطية من موسكو إلى دول "بريكس".

وأكد وزير حكومة موسكو ورئيس إدارة السياسة الاستثمارية والصناعية، أناتولي غاربوزوف، أن "الشركات في موسكو تنمو في مجال التعاون الدولي بفضل الدعم المقدم من مركز "موسبروم". وقد حقق القطاع غير النفطي في موسكو الموجه إلى مصر زيادة بنسبة 46% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وتشهد السوق المصرية طلبًا متزايدًا على منتجات موسكو في مجالات الآلات والتعدين، مثل المحركات الهيدروليكية والبطاريات والمعدات الطبية. وزادت صادرات الصناعة إلى مصر أجماليًا بنسبة 39%".

 

 نمو التعاون التصديري

وارتفعت صادرات المنتجات الصناعية إلى الهند بنسبة 5% عن نفس الفترة من العام الماضي، مما يجعلها تشكل حوالي 94% من إجمالي صادرات موسكو غير النفطية إلى هذا البلد. ويقود قطاع صناعة الآلات نمو التعاون التصديري مع زيادة بلغت نحو 25%. كما يقوم المنتجون في موسكو بتزويد الهند بمنتجات في مجالات الأجهزة الكهربائية وأنظمة الأتمتة.

وتمكنت الشركات في موسكو وبفضل الدعم المقدم من مركز "موسبروم" منذ عام 2022، من إعادة توجيه صادراتها والعثور على شركاء جدد في أسواق أمريكا اللاتينية وأفريقيا والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا ودول رابطة الدول المستقلة.

وتقدم الحكومة دعمًا فعالًا للمصدرين في موسكو من خلال المشروع الوطني "التعاون الدولي والصادرات"، الذي يتضمن مجموعة من التدابير للدعم المالي والإعلامي والتأميني واللوجستي. وتعمل ضمن هذا المشروع منصة إلكترونية تحت مسمى "صادراتي"، حيث تتاح لأصحاب الأعمال الاستشارات المجانية والتحليل، بالإضافة إلى المساعدة في تسويق منتجاتهم عبر المنصات الدولية والدورات التعليمية عبر الإنترنت، وغيرها من الخدمات.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

غارة إسرائيلية جديدة على الضاحية الجنوبية لبيروت (فيديو) - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق