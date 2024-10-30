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100 ألف نازح من بعلبك وتحرك عاجل للجيش اللبنانى - أخبار كلمتك

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100 ألف نازح من بعلبك وتحرك عاجل للجيش اللبنانى - أخبار كلمتك

100 ألف نازح من بعلبك وتحرك عاجل للجيش اللبنانى - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 04:11 مساءً - الأربعاء 30/أكتوبر/2024 - 04:02 م 10/30/2024 4:02:21 PM

النزوح فى لبنان،
النزوح فى لبنان، كلمتك

أكد مصطفى الشل رئيس بلدية بعلبك اللبنانية، أن هناك حركة نزوح كبيرة من المدينة وهناك حوالي 100 الف نازح من بعلبك فقط والأجهزة المختصة تقوم بتأمين عملية النزوح.

 حراسة الجيش اللبناني

وقال: "نتخوف على قلعة بعلبك وغير صحيح أن النزوح إلى داخل القلعة لانها تحت حراسة الجيش اللبناني ومديرية الآثار".

وكان أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي تحذيرا شديد اللهجة إلى سكان مدينة بعلبك اللبنانية بضرورة إخلاء مساكنهم.

في السياق، أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام"، بأن مدينة بعلبك وبلدتي دورس وعين بورضاي المجاورتين تشهد حركة نزوح كثيفة باتجاه طريقي بعلبك- زحلة، وبعلبك- دير الأحمر- عيناتا- الأرز باتجاه الشمال.

لا قدرة له على المغادرة 

وبحسب الوكالة، فإن "هناك حركة إرباك بما يمكن أن يحمله النازحون، ولكن هناك أيضا من قرر الصمود في بيته غير آبه بالإنذار، ومتشبثا بأرضه، وهناك أيضًا من لا قدرة له على المغادرة لأنه لا يمتلك الوسيلة ولا القدرة المادية".

 

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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