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الرئيس الصومالي يدعو البرلمان إلى جلسة استثنائية - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 04:11 مساءً - دعا رئيس الجمهورية الصومالي حسن شيخ محمود، البرلمان الفيدرالي بغرفيته (مجلس الشعب، مجلس الشيوخ) للانعقاد في جلسة استثنائية.

استكمال تحرير المناطق المتبقية من قبضة الإرهابيين

جاء ذلك في خطاب ألقاه الرئيس الصومالي بحضور رئيسي مجلسي الشعب والشيوخ ونواب البرلمان الفيدرالي ورؤساء الولايات الإقليمية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصومالية اليوم الأربعاء.

وأشاد حسن شيخ محمود بمشاركة رؤساء الولايات الإقليمية في أعمال المنتدى التشاوري الوطني الذي يسلط الضوء على تنمية البلاد لاسيما إستكمال تحرير المناطق المتبقية من قبضة الإرهابيين، وتعزيز الأمن وتدريب وتأهيل القوات المسلحة.

إستكمال تحرير المناطق المتبقية من قبضة الإرهابيين

ولفت إلى الدور الكبير الذي يلعبه نواب البرلمان الفيدرالي في صياغة الدستور، والدفاع عن وحدة وسيادة البلاد.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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